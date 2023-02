"Le pic de hausse des prix dans les supermarchés belges a été atteint”

"Nous sommes heureux de constater que le pic de la hausse des prix en supermarché ait été atteint, déclare Julie Frère, porte-parole de Testachats. Mais il est clair que cette crise est loin d’être terminée. Une famille moyenne de deux personnes doit désormais dépenser 503 euros par mois au supermarché, soit toujours 79 euros de plus qu'il y a un an."

+51% pour les frites surgelées

En 2022, les augmentations les plus importantes sont surtout remarquées au rayon des frites surgelées (+51%), des produits en papier tels que le papier absorbant et le papier hygiénique (+42%) et des poulets à rôtir (+42%).

Pour d'autres produits, l'inflation semble avoir atteint un plafond : les spaghettis, le papier aluminium et l'huile de friture qui figuraient dans le top 5 les mois précédents, reculent légèrement dans la liste ce mois-ci. Testachats note la même tendance au niveau des produits laitiers, qui sont en moyenne 25% plus chers que l'année dernière, contre 27% le mois dernier. Cette diminution est observée par exemple sur le fromage jeune (de 41% à 38%), le beurre (de 38% à 30%) et le lait demi-écrémé (de 30% à 28%).

Pour les plats cuisinés, le pic n'a pas encore été atteint. Les lasagnes, par exemple, sont 28 % plus chères que l'année dernière.

La viande est devenue 18,4 % plus chère en moyenne en raison de la grippe aviaire. Les produits d'épicerie présentent également des valeurs aberrantes : moutarde (+40%), concentré de tomates (+38%), spaghettis (+37%), saucisses en conserve ou en bocal (+36%), huile de friture (+34%), mayonnaise (+31%) et gaufres au sucre (+31%). Ainsi, les gaufres au sucre entrent en tant que nouveau produit dans le top 20 des augmentations de prix. Cela est probablement dû au prix de revient plus élevé des matières premières tels que les œufs et la farine.