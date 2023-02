Les soldes des comptes à terme des ménages ont augmenté de 7 milliards d'euros en six mois en raison de la hausse des taux d'intérêt. Il y a désormais près de 11 milliards d'euros sur les comptes à terme belges, soit le niveau le plus élevé depuis début 2017. C'est ce qu'écrit De Tijd jeudi, sur la base des chiffres de la Banque nationale. Dans les grandes banques, les clients particulièrement fortunés bénéficient de taux d'intérêt plus élevés.