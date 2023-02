Prix du gaz : l'Europe devra se mesurer à l'Asie

Par exemple, les contrats à terme sur le marché directionnel TTF à Amsterdam s'établissent actuellement à 60 euros par mégawattheure pour décembre. Pour le mois de mars et les mois d'été, les contrats à terme sur le gaz sont à environ 54 euros.

C'est plus que la normale pour cette période de l'année, mais beaucoup moins que les prix records payés en août 2022, selon Bloomberg.

L'agence de presse souligne toutefois que les prix peuvent changer rapidement en fonction des conditions extérieures. Aujourd'hui, par exemple, les prix du gaz bénéficient d'un temps doux et de stocks de gaz élevés. Ces derniers mois, l'Europe a connu de nombreuses importations de gaz naturel liquéfié (GNL), qui ont fait baisser le prix et évité les problèmes d'approvisionnement.

L'Europe devra se mesurer à l'Asie

Mais Bloomberg prévient néanmoins qu'il ne faut pas crier victoire trop tôt. Il semble que toute l'attention doive maintenant porter sur le maintien de l'approvisionnement en Europe, cette fois sans que la Russie soit le principal fournisseur. La Commission européenne consultera également les États membres dans les semaines à venir sur une éventuelle prolongation des mesures d'austérité.

Les négociants, quant à eux, soulignent que sur le marché du GNL, l'Europe devra se mesurer à l'Asie. "Il semble que les prix resteront structurellement plus élevés qu'avant l'invasion russe de l'Ukraine", indique le consultant Eurasia Group. "Les nouvelles capacités de regazéification, par exemple en Allemagne, en Italie et aux Pays-Bas, permettront d'éviter de graves pénuries, mais le coût plus élevé du GNL et les risques de flambées soudaines des prix, pourraient provoquer des pénuries." Bon nombre des récents contrats de GNL couvrent les livraisons à partir de 2025 et les deux prochains hivers seront donc "difficiles".