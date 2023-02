Pour l'assurance incendie, deux éléments jouent un rôle, explique Hans De Cuyper, CEO d'Ageas. Premièrement, le prix de la construction a augmenté. Deuxièmement, le coût des catastrophes naturelles augmente, ce qui se reflète en partie dans la prime finale.

Les catastrophes naturelles sont une priorité pour Ageas, a déclaré M. De Cuyper lors de la conférence de presse sur les résultats annuels de l'assureur. "C'est la saison la plus difficile de ma carrière en termes de réassurance", a-t-il noté.

Un assureur couvre lui-même auprès d'un réassureur le risque qu'il devra payer à ses clients en cas de sinistre. Et pour les risques de catastrophes naturelles, c'est donc plus difficile aujourd'hui.

"Au cours des 10 dernières années, nous avons vu les catastrophes naturelles augmenter énormément sans que le coût de la réassurance n'augmente beaucoup", a expliqué De Cuyper. "Je pense que cette période est terminée. Les réassureurs appliquent désormais des tarifs plus élevés." Le PDG n'a pas voulu dire à quel point les augmentations de prix sont fortes.

Partenariats public-privé

Les catastrophes naturelles se produisent dans de plus en plus d'endroits, ce qui rend plus difficile pour les assureurs de se couvrir en se diversifiant au niveau mondial. De Cuyper compte sur le gouvernement pour aider avec ce qu'il appelle les "risques systémiques". "Je pense que nous devons nous orienter vers des partenariats public-privé. À un moment donné, le secteur et le gouvernement devront se donner la main pour éviter de compromettre la solvabilité des assureurs."

Le fait que les primes d'assurance automobile restent stables est lié à la baisse de la fréquence des sinistres. C'est une tendance qui se confirme depuis un certain temps, selon M. De Cuyper. Le coût des réparations augmente, ce qui fait que les primes restent finalement assez stables.

AG Insurance propose également une assurance maladie pour les employés. Les entreprises peuvent l'offrir à leur personnel en tant qu'avantage extra-légal. Ce faisant, l'assureur offre, par exemple, un revenu garanti en cas d'invalidité. Même avec cette assurance, la question s'est déjà posée de savoir si le risque reste assurable maintenant que le nombre de malades de longue durée a fortement augmenté, a admis M. De Cuyper.

"Le taux d'invalidité a doublé au cours des dix dernières années. Ce doublement provient presque entièrement de l'invalidité psychologique. L'invalidité physique est restée proportionnellement au même niveau", a déclaré le CEO. L'assureur tente de contrer cette tendance en mettant l'accent sur la prévention et la réinsertion professionnelle. À cette fin, il a lancé une "plate-forme de bien-être" il y a cinq ans, en partie pour lutter contre l'épuisement professionnel. Depuis son lancement, 5 000 parcours ont été entamés.