Factures d’énergie incompréhensibles : les fournisseurs ont-ils un intérêt à garder les consommateurs dans le flou ?

”Qui comprend en effet que son contrat peut évoluer sur base de paramètres spot ou forward, indexés mensuellement ou trimestriellement ? Et ce que signifient les paramètres tels que EMarketCWE, HUB3-0-3 (GMarketCWE), BelPex, Endex, ZTP, TTF, etc ? Qui peut encore prétendre aujourd’hui qu’il y ait une quelconque valeur ajoutée à ce qu’il existe plus de 30 paramètres d’indexation différents ? Personne !”, peste Test Achats, l’organisme de défense des consommateurs.

Dans une vidéo partagée cette semaine, Test Achats pointe la complexité inutile des factures. “Il y a énormément de postes, et les unités ne sont pas les mêmes. […] Globalement, on ne comprend pas bien le lien entre le montant de la facture et ses différentes composantes”, détaille l’économiste Bruno Colmant, sollicité pour l’occasion.

Pour Jean-Philippe Ducart, porte-parole chez Test Achats, la simplification des factures passe par “la réduction du nombre de paramètres applicables, mais également leur uniformisation”. Si des discussions sont actuellement en cours entre la Creg (régulateur belge du marché de l’énergie) et les fournisseurs, ces derniers ne font pas forcément preuve de bonne volonté en la matière. Ont-ils finalement un intérêt à maintenir les clients dans le flou ? “D’un côté, ils veulent conserver la maîtrise de la fixation des prix : ils ne sont pas toujours transparents en la matière”, abonde notre interlocuteur. Les zones d'ombre permettent en effet de disposer de coudées plus franches au moment de fixer les formules tarifaires. “D’un autre côté, il y a un élément de concurrence à prendre en compte. Au niveau de la conception des formules tarifaires, on pourrait dire qu’on se rapproche un peu d’un certain 'secret industriel'. Ils ne sont donc pas emballés d’en discuter ouvertement entre fournisseurs.”

Le retour des contrats fixes, un impératif

Pour Test Achats, la simplification des factures doit s’accompagner d’un retour à des contrats à prix fixes. “Nous ne demandons ni plus ni moins que le consommateur retrouve le contrôle de sa facture d’énergie, ce qui nous paraît essentiel au vu de la situation actuelle”, résume Julie Frère, également porte-parole de Test Achats.

Certains comme Luminus ou Mega ont déjà franchi le pas. Et les autres ? “Les fournisseurs sont liés à plus ou moins long terme avec des contrats de gros. Certains ne sont pas en mesure d’offrir les prix fixes que l’on est en droit d’espérer”, complète Jean-Philippe Ducart. “Puis cela rentre dans leur politique commerciale actuelle : ils ont fait passer les clients sur des contrats variables, et ils sont désormais en position d’attente.”

Mais pour lui, il ne fait aucun doute que le retour des contrats fixes est possible et nécessaire. “Dans l’ensemble, la tendance des tarifs et des prix de gros est à la baisse. Et peu importe le contexte, les tarifs fixes permettent aux consommateurs de disposer d’une certaine marge de sécurité, même s’ils sont pour le moment moins intéressants que certains tarifs variables.”

L’organisme de défense des consommateurs a par ailleurs lancé une pétition en ce sens, disponible sur son site web.

Des outils indispensables pour les consommateurs

Pour l’avenir, d’autres outils sont également dans les cartons. “Tous les fournisseurs devraient mettre à disposition un outil de suivi, notamment pour permettre de fixer les acomptes avec plus de précision. Les discussions ont été lancées pendant la crise, et des négociations sont actuellement en cours.”

Des démarches qui ont déjà permis, rappelle le porte-parole, de parvenir à une harmonisation des calculs des comparateurs en ligne, ce qui n’était pas le cas en Belgique il y a encore quelques mois.