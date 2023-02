Le gaz naturel est déjà devenu un tiers moins cher depuis le début de l'année, grâce à des températures assez douces, à des réserves de gaz naturel bien remplies et à une offre accrue de gaz naturel liquéfié (GNL). La semaine dernière, le prix du gaz est passé sous la barre des 50 euros pour la première fois en 17 mois. Cela dit, le gaz naturel reste historiquement cher, ce qui cause de graves dommages à l'économie européenne. Le groupe chimique BASF, par exemple, a annoncé vendredi qu'il supprimait 3 300 emplois pour réduire ses coûts, en partie à cause du coût élevé de l'énergie.