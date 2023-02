La vente en ligne de produits alimentaires accuse d'un record de plaintes en Belgique

En deux ans, les inspecteurs de l'Afsca spécialisés en e-commerce ont ainsi traité plus de 400 réclamations de consommateurs. La moitié des plaintes portaient sur la question de savoir le vendeur était bien enregistré auprès de l'Afsca. Dans une "large majorité" des cas, la personne ou l'entreprise derrière la vente ne disposait pas d'autorisation de l'agence fédérale.

Or, cette autorisation est nécessaire, même en tant que cuisinier amateur qui propose ses produits via Facebook, Marketplace ou autres plateformes. "Vous faites partie de la chaîne alimentaire et êtes donc responsable de la sécurité alimentaire de vos produits", souligne l'agence.

Il s'agit d'une obligation légale de se faire connaître auprès de l'Afsca, mais il importe également que l'agence puisse intervenir rapidement en cas d'incident, souligne l'organisme fédéral. "Si des consommateurs tombent malades, l'Afsca doit pouvoir déterminer où se situe le problème dans la chaîne alimentaire (chez le vendeur, le fournisseur, etc.) afin d'endiguer le problème autant que possible."

Il s'agit également d'éviter une concurrence déloyale avec les cuisiniers professionnels.