Les taux belges à 10 ans atteignent leur plus haut niveau depuis 2012

Les rendements des obligations d'État augmentent partout dans la zone euro ce mardi, car la Banque centrale européenne (BCE) devrait resserrer sa politique monétaire de manière plus longue et plus marquée. Les taux belges à 10 ans ont également augmenté de 8 points de base mardi matin, pour atteindre 3,24 %. Il s'agit du niveau le plus élevé depuis le printemps 2012.