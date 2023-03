La santé financière des Belges n'est pas brillante : "Le défi est grand"

Les Belges devraient faire plus d'exercices pour améliorer leur santé financière. Plus d'un quart des familles (28%) sont "en mauvaise santé financière", selon une étude menée par Deloitte en collaboration avec l'Université de Gand et Argenta. Pour ces ménages, joindre les deux bouts reste une mission complexe. D'autres familles, 36% des sondés, sont "financièrement fragiles" et ne disposent que d'une épargne limitée pour faire face à l'avenir.