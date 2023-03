Voici les produits qui sont devenus plus chers dans les supermarchés en février

Parmi les produits qui sont devenus les plus chers figurent les frites surgelées. Elles sont désormais 51 % plus chères qu’en février de l’année dernière. Viennent ensuite le chou-fleur (+49 %) et le concentré de tomates (+46 %), qui complètent le top 3 des produits ayant connu la plus forte inflation. Ils sont suivis du poulet à rôtir (+44 %) et du concombre (+44 %).

Les légumes coûtent en moyenne 24 % de plus aujourd’hui que l’année dernière. “Et si l’on retire les pommes de terre de cette catégorie, l’inflation atteint même 30 %”, déplore Test Achats. De même, la laitue iceberg (+33 %) et les tomates (+28 %) sont devenues beaucoup plus chères.

Test Achats constate également que l’augmentation du prix des légumes se répercute sur un grand nombre de produits dérivés. La purée de tomates est ainsi 46 % plus chère que l’année dernière, et le ketchup 36 %.

Persistance pour les produits laitiers

Deux catégories se maintiennent sur la liste des hausses de prix depuis plusieurs mois : les articles en papier et les produits laitiers. L’essuie-tout, le papier toilette et les mouchoirs sont jusqu’à 42 % plus chers que l’année dernière, tandis que les produits laitiers se distinguent par le fromage jeune (+42 %), la crème (+35 %) et le beurre (+30 %). Les œufs sont également devenus beaucoup plus chers : ils coûtent environ 33 % de plus qu’il y a un an.

”Ces chiffres nous inquiètent fortement d’autant plus que l’on ne s’attend pas à ce que les prix baissent le mois prochain”, déclare Julie Frère, porte-parole de Test Achats. “Nous demandons au gouvernement de réfléchir à des pistes pour venir en aide aux ménages, à l’image du “panier inflation” en cours d’élaboration en France, qui fixe un prix maximum pour un certain nombre de produits de base”.

Les produits épargnés

Dans les catégories qui subissent le moins l’inflation figurent la viande, les fruits et les boissons. L’inflation pour la viande et la charcuterie atteint les 17 %, avec un pic important pour la volaille (31 %), entre autres en raison de la grippe aviaire. Le poisson coûte désormais environ 16 % de plus que l’année dernière, les fruits 14 % et les boissons 12 %.

Ce sont les produits d’hygiène personnelle qui ont le moins subi l’inflation, même si leur prix a tout de même augmenté de près de 11 %.