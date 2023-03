Le prix gaz retombe à son plus bas niveau depuis près de 19 mois : "L'UE a exceptionnellement bien géré la crise"

Le gaz naturel européen baissait jeudi, touchant un nouveau plus bas depuis août 2021, malgré les températures plus froides, profitant d'un niveau de stockage confortable en Europe. Vers 10H30 GMT (11H30 à Paris), le contrat à terme du TTF néerlandais, considéré comme la référence européenne, s'échangeait à 41,16 euros le mégawattheure (MWh) peu après avoir frôlé la barre des 40 euros et touché un nouveau plus bas depuis près de 19 mois, à 40,50 euros.