Les oeufs ont coûté 30% plus cher en janvier dans la zone euro

L'année dernière, le mois de janvier avait connu une hausse des prix d'environ 7% et, en janvier 2021, les œufs n'avaient augmenté que d'1% comparativement au premier mois de 2020.

Parmi les pays européens, c'est la République tchèque qui a connu la plus forte hausse de prix (+85%) en janvier de cette année. La Hongrie et la Slovaquie ont suivi avec des augmentations de prix de l'ordre de 80%. La Belgique avoisinait les +45%. L'Allemagne et le Luxembourg ont, eux, connu les augmentations de prix les plus faibles (+18%).

Le prix des œufs a grimpé en flèche l'année dernière. Cette hausse s'explique en partie par les coûts élevés de l'énergie et des aliments pour animaux, qui sont devenus plus chers à cause de la guerre en Ukraine. Le prix a également progressé en raison de la grippe aviaire, qui a entraîné l'abattage de poulets dans plusieurs pays afin d'éviter toute propagation.