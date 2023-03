"Pour un jeune sur trois, le chèque repas représente la totalité du budget alimentaire mensuel"

La société belge Monizze, spécialisée dans les titres repas et autres éco-chèques, a vu son chiffre d’affaires progresser de 20 % l’an passé, assure-t-elle. Une évolution liée en grande partie aux habitudes de consommation en période de Covid, puisque clairement, les Belges ont adopté massivement le principe des paiements sans contact, dont ceux réalisables avec leurs titres repas dématérialisés. Pour Jean-Louis Van Houwe, fondateur et CEO de Monizze, “on a pu observer des tendances intéressantes dans nos chiffres. Ainsi, du point de vue des employés, le principe des titres sociaux semble de plus en plus populaire. Mais la croissance de leur utilisation est aussi liée à la volonté des entreprises et singulièrement des PME, de répondre au problème de l’inflation au travers d’avantages fiscalement intéressants. Les PME qui ont été un temps réticentes à adopter ces avantages sociaux pour leurs employés en raison de la lourdeur de leur traitement administratif, y passent désormais dans le cadre de la digitalisation des processus”.