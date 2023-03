La facture annuelle estimée pour ceux qui ont souscrit un contrat d'électricité en mars est tombée à 1.333,59 euros. C'est 80 euros de moins que la facture annuelle estimée en février et plus de 400 euros de moins que la facture annuelle estimée en janvier.

Pour le gaz naturel, la baisse est encore plus importante. Ceux qui souscrivent un contrat en mars paieront une facture annuelle estimée à 1.715,43 euros. Cela représente une économie de plus de 200 euros par rapport à la facture annuelle estimée en février et de plus de 700 euros par rapport à janvier.

Tant pour l'électricité que pour le gaz naturel, il s'agit du niveau de prix le plus bas depuis décembre 2021. Le mois de septembre 2022 avait connu un pic de prix sans précédent, avec des factures annuelles estimées à 5 954,07 euros pour le gaz et à 3 256,63 euros pour l'électricité.

Les prix pratiqués par les fournisseurs d'énergie sont en baisse car l'électricité et le gaz sont redevenus moins chers sur les marchés de gros.

Il s'agit d'estimations de la VREG basées sur les cartes tarifaires des fournisseurs pour le mois de mars.