Pensions complémentaires: les partenaires sociaux placent une bombe politique aux pieds de la Vivaldi

Au nom de la convergence entre employés et ouvriers

Dans le courrier adressé aux ministres susmentionnés, les partenaires sociaux interprofessionnels précisent que ce statu quo est demandé jusqu’au 1er janvier 2030. “Il s’agit de la date à laquelle, conformément aux articles 14/2 à 14/4 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de ces pensions et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, les différences entre ouvriers et employés en matière de pensions complémentaires doivent prendre fin au plus tard”, précise la missive. Laquelle est surprenante – qui aurait pu croire que les syndicats l’adoubent ? “Le banc patronal s’est fait très pressant, relève une de nous sources proches du dossier, précisément en raison de ce lien entre la convergence des statuts et ce statu quo fiscal et parafiscal”. “C’est honteux, parce que cela se fait au mépris de l’accord gouvernemental, qui prévoit d’introduire plus de justice fiscale et sociale dans ce deuxième pilier”, rétorque une source syndicale. Qui poursuit : “Pour le banc patronal, FEB (Fédération des entreprises de Belgique, NdlR) en tête, le maintien de ce statu quo est à prendre ou à laisser, sous peine de mettre fin à toutes les autres discussions, sur la prolongation de Conventions collectives de travail (CCT), telles que celles concernant les revenus du chômage avec complément d’entreprise (RCC), etc.”. Et dans ce “etc.”, il y a aussi les discussions sur les primes à négocier dans le cadre d’en éventuel futur accord interprofessionnel pour 2023-2024.

La missive, elle, est très claire : “En raison de la complexité substantielle, formelle et procédurale de l’opération d’harmonisation, il est de la plus haute importance que, pendant la période légalement prévue pour l’harmonisation, le cadre fiscal et parafiscal dans lequel l’harmonisation doit avoir lieu reste stable. Cela permet aux partenaires sociaux de se concentrer pleinement sur le contenu et l’organisation de l’harmonisation”.

Une bombe politique

L’air de rien, cette missive est une bombe politique. Pour le cabinet de la ministre Lalieux au premier chef, elle qui n’a cessé de dire qu’il fallait mettre fin aux abus dans le domaine des pensions complémentaires, et de les rendre plus justes, plus équitables – la répartition des réserves est en effet inéquitablement répartie, comme l’a montré La Libre le 8 mars dernier dans ses colonnes. Ce statu quo ne l’arrangera certainement pas…

Pour rappel, la ministre avait l’intention de taxer davantage les “grosses” pensions complémentaires, et voulait lutter contre les abus liés à la “règle des 80 %” et le back-service (possibilité de verser des montants complémentaires en fin de carrière, pour rattraper celles où il n’y avait peu de versements à un plan de pension complémentaires). La “règle des 80 %”, elle, serait purement et simplement abandonnée.

Dans le projet de réforme fiscale de Vincent Van Peteghem, l’avant-projet de loi soumis aux partenaires de la majorité stipule que “la limite existante de 80 % est abrogée et remplacée par un nouveau régime dans lequel le montant maximal des cotisations ou primes à verser est désormais formulé en un pourcentage du salaire”. Par ailleurs, poursuit le texte, “pour l’application de l’actuelle règle de 80 %, la pension légale octroyée joue un rôle crucial. Pour ces raisons, un taux de cotisation maximal différent est proposé pour la partie de la rémunération brute annuelle en dessous du plafond salarial et pour la partie au-dessus de celui-ci”. Ces taux seraient de maximum de 12 % jusqu’au plafond salarial, et de 32 % au-delà de ce plafond salarial.

Mine de rien, ce sont donc d’énormes changements qui se profileraient pour ce deuxième pilier des pensions. Mais ça, c’était avant la lettre des partenaires sociaux…