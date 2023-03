"En Europe, on a mieux régulé le système bancaire qu’aux Etats-Unis"

”Il faut le dire, l’Europe a bien mieux régulé le secteur financier qu’aux Etats-Unis”, lance Roland Gillet professeur de finances à la Sorbonne (Paris). “Les propos de Jerome Powell, président de la Fed, ou du président américain Joe Biden le laissent penser, en creux. Comment a-t-on pu en arriver à une telle situation des banques comme SVB, qui est tout de même de la taille de KBC (plus de 200 milliards de bilan) ? La réponse est simple : entre les intentions initiales du régulateur et leur concrétisation aux Etats-Unis, il y a de la marge. En Europe, la nomination d’un superviseur et la mise en place de stress-tests pour les banques systémiques permet a priori d’éviter ce type de cas et d’envisager l’avenir avec un peu plus de sérénité”. Pour autant, le risque zéro n’existe pas.