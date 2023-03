Quel salaire brut moyen en Wallonie et en Flandre?

"En raison de l'indexation automatique, les employeurs sont confrontés à une augmentation des salaires beaucoup plus rapide que l'année dernière", explique Virginie Verschooris de SD Worx. "L'augmentation se poursuit dans toutes les provinces. Pour les quatre dernières années combinées, elle s'élève à près de 20 % : 18 % en Flandre et 19 % à Bruxelles".

Le salaire brut médian des travailleurs a atteint 2 906,5 euros à la fin du mois de janvier 2023, à l'exclusion des primes et des avantages sectoriels ou autres. Le Limbourg a le salaire médian le plus élevé (3 013,5 euros) pour les ouvriers, Bruxelles le plus bas (2 767,5 euros), bien que Bruxelles ait connu la plus forte augmentation (12,6 %). Pour les employés, la région de Bruxelles est "the place to be" avec un salaire médian de 4 220 euros. Outre la région, le secteur et la taille de l'entreprise jouent également un rôle.