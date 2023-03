Car des accidents, il y en a, forcément. Quelque 2 355 accidents corporels de moto ont été enregistrés en Belgique en 2021, soit une hausse de 1,8 % par rapport à 2020, rappelle P&V. Par rapport à 2012, la tendance est toutefois à la baisse (3 449 accidents corporels en 2012). “Avec cette application, nous voulons soutenir la prévention de sinistres et la sécurité de nos assurés”, explique Patrick Schoofs, Head of Business Developement Mobility Groupe P&V. “Le client est libre de l’activer ou non.”

Peu le font, finalement, alors que l’utilisation de cette app est gratuite durant toute la durée du contrat : c’est 3 396 activations pour les compagnies P&V et Vivium, au 31 décembre 2022, sur un portefeuille global de 43 000 contrats (9 % de parts de marché).

À l’échelle internationale, cette initiative de motards français totalise un million d’utilisateurs, grâce au partenariat avec de nombreuses compagnies d’assurances dans l’Hexagone, d’où l’initiative est partie. C’est Emmanuel Petit, un motard, qui en a eu l’idée : “Liberty Rider, c’est avant tout une solution face à un problème que je vivais au quotidien. Lorsque je me rendais chez mes parents, j’empruntais des routes isolées, mal entretenues et peu fréquentées. Je me suis alors demandé ce qu’il se passerait si j’avais un accident sans être en mesure d’appeler les secours”, explique-t-il sur le site de Liberty Rider.

Très apprécié des proches

Les avantages semblent en tout cas intéressants.

Cette application active une alerte si le motard arrive trop vite dans un virage particulièrement serré. “Selon les témoignages d’utilisateurs, 22 accidents en virage ont été évités.” Ce nombre est sans doute sous-évalué, car les motards peuvent ou non en informer Liberty Rider. En cas d’accident, Liberty Rider peut envoyer les secours sur le lieu du sinistre. “L’application détecte une chute. La centrale va alors appeler à trois reprises le motard. S’il ne répond, les secours seront automatiquement envoyés sur place”, explique Patrick Schoofs. “C’est le ecall du motard et son ange gardien numérique.”

À ce jour, 137 accidents ont été détectés et 19 motards ont été aidés.

Le service le plus prisé est en quelque sorte l’accompagnement du motard sur la route. ”Les proches peuvent suivre le trajet du motard et être informés lorsqu’il arrive à destination. Cela n’évite pas les accidents, mais cela rassure.”

À l’approche du printemps, l’assureur va rappeler à ses clients la proposition de télécharger l’application. “Le pic des activations est en avril.” C’est donc gratuit, soit un cadeau de 3,99 euros par mois, selon le site Liberty Rider, qui facture cette somme pour l’accès Premium en direct. Quelque 60 % des utilisateurs ont toutefois un accès offert via leur assureur.