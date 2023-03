De précieuses économies en faisant ses courses chez Colruyt? Choisissez bien votre magasin...

Actuellement miné par un conflit social lié au passage en franchise de ses 128 magasins intégrés, Delhaize a le plus contenu ces hausses de prix, faisant grimper le ticket de caisse de 6,95%, mieux que Colruyt (7,67%), Spar (9,98%) ou encore Carrefour (11,86%).

"Pour comparer les coûts du consommateur, Daltix s’est penché sur les prix d’un panier contenant 429 produits qu’il peut retrouver dans chaque chaîne de grande distribution", déclare Bob van der Vleuten, head of product delivery chez Daltix. "Il s’agît des marques nationales, car les MDD dépendent du distributeur et ne peuvent donc pas être comparées. Nous avons dès lors exclu Aldi et Lidl de l’équation ; l’assortiment de marques nationales de ces enseignes est trop restreint."

Pour l'ensemble de ces 429 produits, le consommateur paiera 1 359,80 € chez Colruyt... en Flandre. Le panier est en effet 15,04% moins cher dans les magasins du groupe situés en Flandre, alors que les Wallons ne bénéficient que d'une réduction de 7,67% sur le prix moyen d'un même panier. La raison est à aller chercher du côté de la concurrence. Colruyt adapte ses prix en fonction de la concurrence des magasins avoisinants. Le rayon est calculé en fonction de divers facteurs : provenance des clients, diffusion de l’offre promotionnelle du magasin concurrent, taille du magasin… Or, en Flandre, la concurrence est beaucoup plus féroce avec l'implantation d'Albert Heijn et, dans une moindre mesure, de Jumbo. Les clients des Colruyt flamands bénéficient donc de meilleurs prix que ceux des Colruyt wallons ou bruxellois. Le panier de 429 produits s'élève à 1 392,99 € chez Alert Heijn. Les hypermarchés Carrefour se classent en troisième position, devant Delhaize, Carrefour Supermarché. L'écart de prix entre l'enseigne la moins chère et la plus chère s'élève à 40%. C'est Carrefour Express qui finit en dernière position du classement, avec un panier à 2 001,57 €!

L'analyse de Daltix démontre aussi que les produits de marque distributeur ont plus fortement augmenté que ceux des marques nationales, soit respectivement + 11,73% et + 3,69%. Ce qui ne signifie pas pour autant que les distributeurs ont profité de la crise pour augmenter leurs marges. En effet, les produits de marque distributeur sont généralement vendus avec une plus faible marge. Une hausse des coûts de production est alors plus lourdement répercutée que dans les cas des marques nationales qui ont pu rogner sur leurs marges, du moins dans un premier temps