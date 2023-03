Testachats demande des compensations financières pour les clients qui n’ont toujours pas reçu leur facture d’énergie

Des embouteillages importants causés par un nouveau programme

Pour justifier les retards, les fournisseurs avancent notamment l’utilisation d’une nouvelle plateforme commune. “Fin 2021, le secteur de l’énergie a mis en service une nouvelle plateforme grâce à laquelle les relevés de compteurs et les données de facturation sont échangés entre les fournisseurs d’énergie et les gestionnaires de réseau. Dans un premier temps, la transition ne devait entraîner que des perturbations limitées pour un petit groupe de clients, le but étant de rendre le processus plus rapide, transparent et précis”, détaille l’organisme de défense des consommateurs. Mais 15 mois plus tard, ces “perturbations limitées” se prolongent.

Une réalité que reconnaissent également les gestionnaires de réseau. Fluvius, le gestionnaire de réseau flamand, compte encore quelque 20 000 points d’approvisionnement bloqués, tandis qu’ORES, son homologue wallon, en compte 17 000. Et si “plusieurs mesures ont déjà été prises pour atténuer les perturbations”, pour les quelques dossiers débloqués, d’autres viennent s’ajouter quotidiennement.

Des compensations pour les clients concernés

”Le consommateur ne devrait pas à avoir à se soucier de ce genre de dysfonctionnement. Il veut savoir où il en est dans ses dépenses, surtout après l’augmentation des prix de l’énergie au cours de l’année écoulée”, affirme Jean-Philippe Ducart, porte-parole de Testachats. “C’est pourquoi Testachats a demandé à la secrétaire d’État à la protection des consommateurs, Alexia Betrand, d’élaborer un plan qui permettra à ces clients d’être indemnisés.”

L’organisme est par ailleurs favorable à une proposition faite par le médiateur de l’énergie à ce sujet. “Elle prévoit que les consommateurs concernés reçoivent un montant pour chaque mois supplémentaire où ils ont dû attendre leur facture finale. Ce montant serait de l’ordre de 7,5 à 8 euros par mois, basé sur les frais que les fournisseurs facturent à leurs clients pour l’envoi de rappels en cas de retard de paiement.”