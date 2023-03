"Dès que les consommateurs ont payé, ils disparaissent" : la FSMA identifie 28 prêteurs frauduleux actifs sur internet

Les escrocs demandent par contre aux consommateurs de préalablement couvrir certains frais liés au crédit, comme une prime d'assurance ou des frais de dossier. "Ces frais sont cependant purement fictifs", poursuit la FSMA. "Dès que les consommateurs ont payé ces soi-disant frais, le 'prêteur' disparaît dans la nature et il est quasiment impossible de récupérer les sommes versées."

Les 28 sociétés frauduleuses récemment identifiées sont: Adelan Finances, Akoue, BNC Finance, Cerberu, CK Kredit, CLC Bank, Crédit Belge, Credit Express, Earing Group Ltd, Eerst Krediet, Europa Finanzierung, Fianc Emprunts 24, Fouranexwork, Infilrux Financial, KashSpeed, Kredit Line Ltd, Kymco Krediet Bank, Legal Finance global, Mixatelwort, My Financial Group, Opunilo Financial, Pro-Lening, Rabo Krediet, Roalix-Finance, Snel Lenen, Snelle-lenen, Sokredinet, Volkrediet.