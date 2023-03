Livrets d’épargne : "BNP Paribas Fortis ne joue pas le jeu équitablement"

Dans un communiqué publié cette semaine, Testachats s’en prend spécifiquement à BNP Paribas Fortis. “Elle a été la dernière à relever ses taux d’intérêt. Et cela n’a été fait que sur les comptes ouverts récemment. Testachats estime que BNP Paribas Fortis ne joue pas le jeu équitablement”, souligne l’association de consommateurs.

Quatre raisons

Pourquoi s’en prendre uniquement à BNPP Fortis ? Testachats donne 4 raisons : “c’est la dernière grande banque à avoir augmenté ses taux ; c’est la banque qui a le moins augmenté le taux de son compte principal : on est à 0,25 % en tout, contre 0,50 voire 0,60 % chez ses principaux concurrents ; comme c’est la première banque du pays (67 milliards en comptes d’épargne) ; beaucoup de personnes concernées ; c’est la seule offre où il est dans tous les cas (jusqu’à 100 000 euros du moins) plus intéressant de switcher vers le nouveau compte d’épargne. Pour ce compte “Plus”, à la fois le taux de base (0,50 %) et la prime de fidélité (0,75 %) sont plus élevés. Dans les autres banques, avant de changer de compte, il faut bien vérifier si, selon son comportement d’épargne, cela vaut vraiment la peine de changer ou pas de compte”.

Du côté de BNPP Fortis, on rappelle que pour certaines des autres banques qui offrent des taux plus élevés, “les conditions sont plus restrictives”.