Installations photovoltaïques mises hors réseau… à cause du soleil : “Aujourd’hui, il n’y a rien de pire que la politique énergétique wallonne”

”Le problème, c’est que le réseau est construit depuis des décennies sur le modèle du 'download' et non de l’inverse. Aujourd’hui, il y a 230 000 installations en Wallonie et il y en aura 250 000 d’ici la fin de l’année. Le réseau doit pouvoir absorber cette production. Aujourd’hui, des villages entiers ne produisent plus rien entre 11h et 14h30”, avance Régis François, de l’association Beprosumer, à cause de la surproduction lors du pic d’ensoleillement.

”Il y a trop d’installations par rapport à la mise à jour de la capacité du réseau, au niveau des cabines, des câbles, et des capacités d’absorption en cas de surproduction”, renchérit-il.

Peut-on dire pour autant qu’il y a trop d’installations, alors que les volontés de souveraineté énergétique les justifient ? Une réponse nuancée est nécessaire. Le problème de surtension dépend des zones dans le pays, s’il y a des éoliennes, une consommation relativement basse ou non dans les localités, et si la production nucléaire nationale est à son maximum.

Mais ce qui agace Régis François, c’est que les panneaux soient les premiers “déconnectés”, grâce aux onduleurs. On pourrait penser que c’est pourtant la solution la plus simple : une mise hors réseau automatique, qui se déroule qu’en cas de surtension, sans intervention humaine. “Mais cela laisse une surtension potentielle jusqu’à 10 % sur les réseaux, soit jusqu’à 253 volts, puisque c’est la marge que laissent ces onduleurs avant le décrochage. Ça peut abimer les appareils électroniques. Et de toute façon, les panneaux photovoltaïques ont une priorité sur l’injection d’électricité sur le réseau, en théorie. Et on veut que cette priorité soit respectée”, avance Régis François.

”Le propriétaire de panneaux est appâté mais piégé”

Il faut dire que les détenteurs de panneaux, avec le tarif prosumer (le coût pour injecter de l’électricité sur le réseau) et les déboires des certificats verts, ont l’habitude des mauvaises nouvelles, surtout en Wallonie. “Clairement, le propriétaire de panneau est appâté à court terme. Mais on le tue dès qu’il commence à s’engraisser. Le piège se referme”, déplore le président de l’association.

”Il faut que les autorités investissent dans le réseau, mettent des incitants, comme en Flandre, pour favoriser le stockage via des batteries domestiques. On peut également encourager le déplacement de charge. Pousser à ce que les gens fassent tourner leurs lave-vaisselles et machines à laver pendant les pics de production, soit entre 11h et 14h30.”

Ce qui sonne la fin des compteurs bi-horaire, ceux-ci poussant à consommer et faire tourner ses machines la nuit ? “Oui. La stratégie doit être revue et elle le sera pour tout le monde. Ce qui va signer l’arrêt de mort des compteurs bi-horaire, d'ici 2024 ou 2025”, lance-t-il.

”Le socle de stabilité, c’est le nucléaire”, reconnaît également le président de l’association. “La promotion des énergies renouvelables, c’est très bien. Mais bon sang, ayons une vision claire de la politique !”, lance-t-il. “Aujourd’hui, il n’y a rien de pire que la politique énergétique wallonne”, tacle encore Régis François.

Des chiffres du nombre de personnes pénalisées ?

C’est le grand problème : les gestionnaires de réseau n’ont pas de cadastre des installations mises hors réseau. C’est d’ailleurs pour cela que l’association Beprosumer, apprend-on justement en contactant son président à ce sujet, a mis en place une carte de Wallonie reprenant les déclarations anonymisées des citoyens qui constatent cette mise hors réseau automatique. Une communication au grand public doit être faite à ce sujet cette semaine.

”C’est un problème récurrent. Les installations 'décrochent' depuis déjà 7 ou 8 ans. Il faut que le politique réagisse !”, termine Régis François.