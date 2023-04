La règle générale est que le pays de résidence fiscale du défunt détermine les règles de la succession. Ainsi, si un Belge est résident fiscal suisse, c’est le droit suisse qui s’appliquera, même si ses héritiers sont résidents belges. Et cela, tant au niveau du régime de taxation que du droit successoral (part réservataire...).

”Si le défunt est résident fiscal suisse, toutes les valeurs mobilières (actions, comptes en banques…) seront taxées en Suisse, nous explique Thierry Litannie, avocat-associé chez LawTax. De même que les immeubles situés en Suisse.” Si le résident fiscal suisse a un bien immobilier en Belgique, ses héritiers seront taxés une première fois en Belgique (sur ce bien uniquement). Et une deuxième taxation aura probablement lieu en Suisse.

Par ailleurs, le fait d’être résident fiscal d’un autre pays que celui de ses héritiers a des implications plus larges que fiscales. Ainsi, c’est le droit successoral du pays de résidence du défunt qui s’appliquera. Or, en Belgique, il n’est pas possible de déshériter ses enfants. “Il y a ce qu’on appelle la part réservataire, ajoute Thierry Litannie. Les enfants auront le droit de se partager, au minimum, la moitié de l’héritage. Un enfant seul aura, au minimum, la moitié de l’héritage, contre un quart s’ils sont deux”. Dans les pays de droit anglo-saxon, il est possible, au contraire, de déshériter ses enfants.

Qu’en est-il en Suisse ? “Si un mari décède en laissant un fils et une veuve, ces derniers hériteront chacun de 25 % du patrimoine, au minimum”, nous explique Edouard-Jean Navez, notaire à Wavre et professeur à l’UCLouvain. On ne fait donc pas ce qu’on veut en Suisse.

La fiscalité suisse est aussi beaucoup plus douce. Le notaire évoque un taux allant de 1 et 6 % pour un descendant, de 4 à 18 % pour un ascendant, et de 2 à 6 % pour un conjoint. Auquel il faut parfois ajouter une fiscalité cantonale.

Notons également que le fisc belge peut contester une résidence à l’étranger s’il la juge fictive. Dans ce cas, le droit belge s’applique à tous les aspects de la succession.