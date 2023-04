Au mois de mars, l'inflation a culminé à 20,6 %, indique Testachats. Cela est dû en grande partie aux légumes, qui étaient en moyenne 31 % plus chers en mars 2023 qu'en mars 2022. Et si l'on ne tient pas compte des pommes de terre, qui connaissent une hausse moins marquée, l'inflation pour les légumes atteint 40 %, ajoute l'organisation.

"En raison de la nouvelle hausse de l'inflation, une famille moyenne de deux personnes dépense aujourd'hui 521 euros par mois au supermarché. C'est 89 euros de plus qu'il y a un an", observe Julie Frère, porte-parole de Testachats. "Nous réitérons donc notre demande au gouvernement afin qu'il établisse un 'panier anti-inflation', à l'instar de ce qui se fait en France, permettant de geler le prix de certains produits de base."

Outre les légumes, les produits en papier tels que les mouchoirs, le papier toilette et l'essuie-tout sont en moyenne 39 % plus chers qu'en mars de l'année dernière. Les produits laitiers demeurent très chers également : 26 % de plus que l'année passée, avec des pics exceptionnels pour le fromage jeune (gouda) (+42 %), la crème (+33 %) et le lait demi-écrémé (+29 %). Le pain est, quant à lui, 24 % plus cher qu'il y a un an, note encore l'organisation de consommateurs.

Chaque mois depuis plus d'un an, elle suit l'évolution des prix dans les supermarchés pour mesurer l'inflation des produits alimentaires.