Voici pourquoi votre gigot d’agneau vient rarement de Belgique... ou même du continent européen

La bonne nouvelle pour le consommateur, c’est que les prix ne se sont pas envolés. Chez cora, c’est 2 euros de moins au kilo par rapport à 2022 pour l’agneau venant de Nouvelle-Zélande. “Les prix de l’agneau ont fortement augmenté en 2022, atteignant un pic vers la fin du mois de mai. Depuis lors, les prix ont baissé en raison d’une bonne disponibilité en Irlande et d’une baisse de la demande d’agneau”, explique Karima Ghozzi, porte-parole chez Delhaize. Chez Lidl, l’essentiel de l’assortiment vient de Grande-Bretagne (12,99 euros le kilo pour le gigot).

Des disparités de prix qui s’expliquent notamment par des origines différentes de ces gigots, le gigot d’agneau venant d’Irlande étant plus cher. “Il est connu pour ses qualités nutritionnelles et gustatives”, remarque Julie Depas, porte-parole pour cora, qui commercialise aussi de l’agneau irlandais. Au-delà de la qualité de la viande, Delhaize pointe aussi un choix de durabilité pour se fournir en Irlande.

La Nouvelle-Zélande, c’est en effet bien plus loin. Chez Carrefour et cora, l’approvisionnement se fait par bateau, “non congelé et sous vide, conservé juste au-dessus du point de congélation pour en garantir la tendreté, la saveur et surtout la fraîcheur”, précise Julie Depas. Intermarché (14,99 euros le kilo) précise sur son folder qu’il est acheminé par avion “afin de garantir une fraîcheur sans égale”. Il peut aussi venir par avion chez Colruyt.

En fait, de nombreuses enseignes proposent de l’agneau venant des principaux producteurs avec un prix d’appel alors sur le gigot néo-zélandais, et parfois de Belgique. ”L’agneau peut provenir de différentes origines, afin d’offrir à nos clients un volume d’agneau constant et de qualité. Nous misons ici au maximum sur l’agneau belge. Nous collaborons à cet effet avec des éleveurs belges”, souligne Eva Biltereyst, porte-parole chez Colruyt, qui adapte le prix au jour le jour. “Pour l’assortiment bio, nous proposons de l’agneau belge provenant d’une coopérative avec laquelle nous travaillons depuis plus de 20 ans”, indique Delhaize.

Trop peu et trop tôt

”Si le Belge pense souvent que la viande d’agneau consommée est produite localement, il se trompe : 79 % de la consommation est de l’importation”, rappelait voilà quelques jours le Collège des producteurs, qui s’attelle à promouvoir les produits locaux. “Les agneaux exclusivement nourris au lait qui sont présents en boucherie ou proposés par l’Horeca, sont donc presque exclusivement importés.”

”Il y a trop peu de volume d’agneaux en Belgique”, remarque Julien Wathieu, porte-parole de Lidl, pour expliquer la faiblesse de l’offre locale dans la grande distribution. Même constat chez Aldi : l’agneau provient d’Irlande. “Comme nous proposons la gamme dans nos 440 magasins, le volume disponible d’agneau belge ne peut pas répondre de manière adéquate à notre demande”, note Alice Kibale, porte-parole.

”De plus, la production d’agneau belge atteindra son niveau maximum d’ici 1 à 2 mois. Cela sera trop tard pour Pâques”, relève pour sa part Siryn Stambouli, porte-parole chez Carrefour. Un peu de patience, donc.