Les temps sont apparemment durs pour tout le monde. Voilà donc que l’un des plus célèbres fromages français s’offre en ce moment une belle campagne marketing propre à séduire le consommateur : le Boursin est en effet en promo 1+1 dans plusieurs enseignes de la grande distribution.

De là à faire de bonnes affaires ? Pas vraiment si la tentation de faire vos courses au-delà de la frontière française vous prend de temps à autre.

Notoriété

En fait, le frétillant sexagénaire - le Boursin "Ail&Fines Herbes" a été pour la première fois commercialisé en 1963 - échappe à l’offre promotionnelle. Sa notoriété est telle qu’il n’a manifestement pas besoin de ce coup de pouce même si cela rétablirait quelque peu l’équilibre : c’est par exemple 2,19 euros pour 150 gr dans une grande enseigne en France et 3,29 euros chez nous. Et si vous voyez poindre un prix de 2,19 euros dans le rayon d’un supermarché belge, c’est alors pour une boîte de 80 grammes. Soit… 27 euros le kilo, contre moins de 15 euros dans la grande distribution française pour les offres 150 et 250 grammes.

Ce sont donc les versions "Échalote et Ciboulette", "Figue et 3 Noix" ou "Poivre" qui bénéficient de cette offre promotionnelle.

Comme souvent lorsque l’on compare les prix entre les deux côtés de la frontière pour des produits français, le différentiel de prix est important et interpellant. En France, vous pourrez donc acheter ces trois types de Boursin pour 2,42 euros les 150 grammes, par exemple. En Belgique, pour le Boursin "Échalote&Ciboulette", c’est de l’ordre de 2,89 euros. Pour "Figue et 3 Noix" ou "Poivre", c’est plus de 5 euros. Soit plus du double du prix pratiqué en France, où le Boursin peut aussi être, de temps à autre, en promo. Tiens, chez Leclerc, ce sont 2 Boursins de 250 grammes "Ail&Fines Herbes" pour 4,73 euros, soit moins de 10 euros le kilo.

Première télévisée

L’"Ail&Fines Herbes" reste bien entendu la référence dans la gamme et a bénéficié d’un sens aigu du marketing de son créateur, François Boursin, pour s’imposer rapidement dans l’Hexagone.

"François a décidé de marquer l'histoire en faisant de Boursin le premier fromage à figurer dans une campagne télévisée nationale", rappelle le site Boursin. Nous sommes alors à la fin des années 1960.

Coup de génie

Le coup de génie, c’est bien entendu le slogan "Du pain, du vin, du Boursin", qui va marquer durablement les esprits pendant deux décennies à partir de 1972.

Depuis lors, Boursin est resté fidèle à sa recette d'origine. "Notre ail est cultivé dans le Sud-Ouest par une coopérative regroupant 300 petits producteurs d'ail frais", explique le site du producteur Bel (La Vache qui rit, Maredsous…) qui a intégré Boursin dans son portefeuille de marques en 2007, en la rachetant au groupe Unilever qui l'avait acheté en 1990.