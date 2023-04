Les médicaments sans ordonnance, trop chers en Belgique ?

Le paracétamol cinq fois plus cher chez nous qu'aux Pays-Bas

Si la vente de médicaments sans ordonnance n’est autorisée qu’en pharmacie en Belgique, les drogueries et les supermarchés peuvent également les commercialiser aux Pays-Bas avec, à la clé, une différence de prix significative.

Le paracétamol, par exemple, est largement consommé dans notre royaume. Plus d’un belge sur deux déclare en utiliser au moins une fois par mois. Un belge sur cinq y recourt chaque semaine. Pourtant, cet analgésique coûte jusqu’à cinq fois plus cher en Belgique qu’une version comparable aux Pays-Bas. L’écart est jugé inacceptable pour quatre Belges sur cinq, convaincus que le prix baisserait s’ils étaient aussi disponibles dans les drogueries et les supermarchés.

"Aux Pays-Bas, la grande majorité des ventes de médicaments en automédication passe par les chaînes de drogueries"

Le détaillant belgo-néerlandais Kruidvat, en plein essor, propose des médicaments en vente libre aux Pays-Bas. En Belgique, la chaîne de drogueries compte 293 magasins répartis en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles, mais aucun médicament sans ordonnance n’y est commercialisé. "Aux Pays-Bas, la grande majorité des ventes de médicaments en automédication passe par les chaînes de drogueries", explique Bert Verhoef, directeur général de Kruidvat Belgium. "Les prix baisseraient de manière significative si nous pouvions le faire en Belgique aussi. Notre étude montre que 80% des Belges souhaitent que les autorités interviennent pour contrer les prix élevés. Nous y voyons une opportunité pour le gouvernement belge."

Conseiller les consommateurs, même en drogueries

L’ouverture du marché en Belgique soulève une préoccupation principale : il faut conseiller le consommateur pour une utilisation responsable du médicament. La tâche est réalisable pour Bert Verhoef : "Nous employons plus de 4 000 droguistes diplômés pour donner les bons conseils à nos clients". Ces conseils pouvant consister à orienter le client vers un médecin généraliste.