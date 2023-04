Quelque 1 800 particuliers sont concernés par la taxe compte-titres

À lire aussi

Cela étant dit, le doublement de la taxe compte-titre figure toutefois bel et bien dans la troisième épure de Vincent Van Peteghem, lequel entend porter de 0,15 à 0,30 % la taxe annuelle sur les comptes-titres, dont on rappellera qu’elle s’applique lorsque la valeur moyenne des instruments financiers imposables détenus sur le compte est supérieure à un million d’euros au cours de la période de référence (du 26.02 au 30.09.2021). C’est le compte-titre en tant que tel qui est taxé. Pour rappel, le nombre de titulaires et le montant détenu pour chacun ne joue aucun rôle dans la perception de la taxe.

1. Quels montants sont-ils déclarés ?

Cette précision étant faite, que rapporte cette taxe, qui a été introduite par une loi du 17 février 2021 ? Et qui concerne-t-elle vraiment ?

Une réponse du ministre des Finances à une question parlementaire (Marco Van Hees, PTB) est éclairante. “Pour l’année 2021, la période de référence a commencé le 26 février 2021 pour se terminer le 30 septembre 2021. Pour la taxe 2021, les intermédiaires en Belgique, redevables de la taxe, ont dû introduire leur déclaration à la taxe et en effectuer le paiement pour le 20 décembre 2021. Les particuliers ont dû introduire leur déclaration au plus tard pour le 15 juillet 2022 et la taxe devait être acquittée pour le 31 août 2022”, explique le ministre des Finances dans sa réponse. Qui poursuit : “Vu le principe de l’annualité de la comptabilité, les recettes seront scindées entre celles reçues dans le courant de l’année 2021 et celles reçues en 2022, arrêtées au 31 octobre 2022. Le montant total des recettes brutes (sans déduction d’éventuelles restitutions pour l’année 2021) de la taxe annuelle sur les comptes-titres pour l’année 2021 s’élève à 379,161 millions d’euros. Le montant total des recettes brutes de la taxe annuelle sur les comptes-titres jusqu’au 31 octobre 2022 s’élève à 45,64 millions d’euros. Pour la taxe 2021, c’est donc un montant brut de 424, 8 millions d’euros qui a été payé.”

Plus de 424 millions donc, soit davantage que ce qui avait été budgété. Quelque 250 millions d’euros étaient attendus, soit le montant que l’ancien ministre des Finances Johan Van Overtveldt (N-VA) avait lui-même projeté.

2. Taxe compte-titres : qui paye quoi ?

Qui est concerné par la taxe compte-titres ? Difficile à dire, puisque comme le rappelle Vincent Van Peteghem, “en principe, l’intermédiaire doit, dans sa déclaration, mentionner le nombre de comptes-titres concernés par la déclaration. Mais dans la mesure où l’application développée actuellement est destinée principalement à pouvoir assurer la perception de cette taxe, c’est une donnée qui n’est pas enregistrée dans la base de données en tant que telle”. Pour le dire autrement, en l’état actuel des développements informatiques, il est impossible de donner le nombre de comptes-titres qui sont repris dans les déclarations des intermédiaires sur base d’une requête dans la base de données.

Il a donc fallu que les agents du fisc le fassent manuellement… Tant pour les personnes morales que personnes physiques. Du côté des entreprises (70 déclarants ; 39 434 comptes), le montant médian se situe entre 10 et 100 millions d’euros, tandis que pour les particuliers, il se situe entre 2 et 5 millions d’euros. Ce qui fait dire au député Marco Van Hees que la taxe compte-titres “touche les riches les moins riches. Les plus grandes fortunes – les Wittouck, Van Damme, Spoelbergh, etc. – ne payent pas la taxe compte-titres. Pour une raison simple : leur patrimoine financier est détenu via des actions nominatives, et non via des comptes-titres. Le compte-titre est le mode de détention des petits actionnaires.”

Pas faux, estime en substance Marc Bourgeois, professeur de droit fiscal à l’ULiège et l’un des contributeurs au projet de réforme du ministre des Finances en 2021-2022. “C’est effectivement ce qui ressort des tableaux, mais il ne faut pas oublier que ce n’est pas une taxe configurée pour taxer plus les plus riches ; c’est une taxe sur la détention de comptes-titres et qui dépend donc de la manière dont chacun structure sa fortune mobilière sur des comptes. Imaginons que si l’on est très nanti, mais que je ventile mes titres sur autant de comptes de moins de 1 million, je ne paierai rien en taxe !” C’est pour cette raison, par son caractère partiel, que la deuxième phase de la réforme de Vincent Van Peteghem prévoit de mettre de l’ordre dans la fiscalité patrimoniale après 2024, dans le cadre de la deuxième phase de sa réforme fiscale.

3. Quelle taxation du patrimoine demain ?

”Cette deuxième phase devra faire des choix qui permettront à notre système fiscal de faire la transition vers un système inspiré d’un ‘dual income tax’, où l’imposition neutre et équitable des revenus du patrimoine à un taux fixe est assortie d’une imposition progressive et plus faible des revenus du travail”, expliquait-il début mars. Sans autre détail.

Mais dans le cadre de la présentation de la première épure de la réforme fiscale en juillet, le ministre des Finances s’était montré plus discret. “Chacun doit pouvoir se constituer un patrimoine, et c’est pour cela qu’on veut prévoir une exonération des revenus sur le patrimoine de 6 000 euros par an. Mais, quelles que soient les formes de placement, le taux d’imposition devrait être le même”, expliquait Vincent Van Peteghem.

À quelle hauteur ? Le précompte passerait de 30 à 25 % et ce taux vaudrait pour tous les revenus récurrents du patrimoine. Les revenus locatifs réels seraient, eux aussi, imposés à 25 % mais “grâce au taux proportionnel de 25 %, à une simple déduction forfaitaire de 30 % des frais et à l’abattement de 6 000 euros, le petit investisseur ne devrait pas être affecté.” Une exception au taux de 25 % : est prévu un taux de 15 % sur les plus-values sur produits financiers (actions, obligations, fonds de placement, etc.), mais en prenant en compte les moins-values. Les impôts existants sur la fortune ou les transactions, comme la taxe sur les comptes-titres et la taxe sur les opérations de Bourse, passeraient, eux, à la trappe. Que restera-t-il du projet ? Réponse pour la prochaine législature, plus que probablement.