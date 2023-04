Panneaux photovoltaïques : bientôt une limite fixée chez nos voisins ? "Les propriétaires de panneaux se sentent totalement floués"

Eh bien non, selon les intéressés. Pour eux, un constat simple : d’ici à 2040, la consommation d’électricité du pays ne devrait représenter qu’un peu plus de 50 % de celle d’aujourd’hui en heures de pointe. Les Néerlandais doivent donc trouver l’équilibre entre l’offre et la demande… tout en prenant en compte la capacité du réseau électrique.

Et c’est là que ça coince. Car si la quantité d’énergie produite n’égale pas celle consommée, le réseau devient alors instable. D’autant plus que le réseau électrique de nos homologues manquerait de cordes à son arc : “Nos voisins du Nord ont déjà refusé des installations en raison d’un manque de capacité”, explique le spécialiste en énergie Koen Vanthournout dans un entretien avec Het Laatste Nieuws. Pour lui, le réseau belge serait bien mieux équipé.

"Manque de prévoyance en matière de planification énergétique"

Mieux équipé, peut-être. Mais finalement soumis aux mêmes problèmes. À savoir, une surcharge du “réseau basse tension” (soit le réseau 230 volts utilisé par l’ensemble des Belges) par la production des panneaux photovoltaïques en cas de fort ensoleillement. En d’autres termes : plus il y a de soleil, plus le réseau peut être sous tension si la consommation ne suit pas. Et donc les panneaux photovoltaïques peuvent alors être mis “hors réseau”, pour éviter cette surcharge.

Pour Damien Ernst, professeur à l’ULiège et spécialiste des réseaux électriques : “Cela démontre un manque de prévoyance en matière de planification énergétique. Le législateur a favorisé l’émergence de panneaux photovoltaïques mais n’a pas pensé aux problèmes sur les réseaux de distribution.” Des problèmes qui, selon lui, sont pourtant connus depuis une dizaine d’années. Et qui affecteraient, en plus de la Belgique et des Pays-Bas, plusieurs autres pays en Europe comme le Danemark et l’Allemagne. En d’autres termes, des pays qui ont beaucoup investi dans les dispositifs photovoltaïques résidentiels.

Mais alors, dans un contexte de solidarité énergétique accrue entre les membres de l’Union européenne, quelles répercussions ces dysfonctionnements peuvent-ils avoir sur les voisins ? Face au questionnement, l’expert se veut rassurant : “Les flux électriques sont connectés sur les réseaux à très haute tension, il n’y a donc pas énormément d’impacts sur les autres pays.” Pas de soucis à se faire de ce côté-là donc. Mais pour le spécialiste, le problème posé par les mises hors réseau des panneaux est ailleurs : “Lors de ces déconnexions, les propriétaires ne peuvent générer qu’une petite partie d’énergie. Et, évidemment, ils se sentent totalement floués”, termine-t-il.