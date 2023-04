Pourquoi 75 % des décisions d'achats se prennent en ligne

Les décisions se prennent en ligne

Les magasins physiques demeurent le canal d’achat préféré des consommateurs, regroupant 80 % des ventes du secteur du commerce de détail. Cependant, 75 % des décisions d’achat se prennent en ligne. Les consommateurs s’attendent à vivre une expérience d’achat en magasin transparente et sans frictions au cours de laquelle le smartphone joue un rôle central. Ils attendent également des entreprises qu’elles répondent à leurs besoins et qu’elles soient à la hauteur de leurs engagements en matière de responsabilité sociale et environnementale.

Pour mieux cerner les exigences qui redéfinissent le comportement des consommateurs, l'IBM Institute for Business Value (IBV), en association avec la National Retail Federation, a mené une enquête mondiale auprès de plus de 19 000 personnes interrogées dans 28 pays. "Nous avons constaté qu'après avoir passé la majeure partie des années Covid dans un monde où le virtuel était roi, les consommateurs considèrent désormais que les outils numériques font partie intégrante de l'expérience d'achat", conclut Jane Cheung, responsable de la recherche mondiale à l'IBM IBV pour le secteur de la consommation. "Ils s'attendent à ce que les magasins soient équipés d'outils numériques et à ce que les marques et les détaillants soutiennent les parcours d'achat hybrides qui combinent les canaux physiques et numériques, l'endroit où ils s'informent sur les produits n'étant pas le même que l'endroit où ils font leurs achats."

Développement durable

C’est particulièrement vrai pour la génération Z qui utilise les achats hybrides plus que toute autre génération. La pandémie a également modifié l’opinion des consommateurs sur le développement durable. Aujourd’hui, les consommateurs de toutes les tranches d’âge attendent des marques qu’elles les aident à faire leurs achats de manière plus durable. À vrai dire, les consommateurs qui privilégient les marques en accord avec leurs valeurs constituent aujourd’hui le plus grand segment de consommateurs, toutes catégories de produits confondues. Les détaillants et les marques doivent se montrer déterminés et aider les consommateurs à vivre leurs valeurs à travers les produits qu’ils achètent, y compris la manière dont ils sont approvisionnés, fabriqués et livrés.