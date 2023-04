Proximus augmente le prix de la formule d'entrée de gamme pour les abonnements mobiles

L'abonnement mobile le moins cher chez Proximus coûtera 16,99 euros par mois à partir du 2 mai. Pour ce prix, les clients bénéficieront de 5 GB de données, de SMS illimités et de 150 minutes d'appel. L'abonnement d'entrée de gamme coûte 15,99 euros, mais pour 2 GB de données, des SMS illimités et 120 minutes d'appel. Proximus ne permettra pas aux clients de la formule la moins chère de surfer sur son nouveau réseau 5G. Cela reste le cas.

La formule la plus souvent choisie selon Proximus, Mobilus M, dispose actuellement de 12 Go de données, en plus des appels et des SMS illimités. Cet abonnement coûte désormais 26,99 € par mois, mais Proximus vend depuis un certain temps déjà l'abonnement en ligne pour la première année à 19,99 € par mois. Ce prix deviendra le prix fixe de la nouvelle formule Easy en mai, qui ne disposera toutefois que de 10 Go de données. Proximus réduit également la vitesse 5G de cet abonnement de 250 à 200 Mbps.

Dans le haut de gamme, il est possible de choisir entre "Maxi" avec 50 Go de données et "Unlimited" avec 300 Go. Ces abonnements coûtent actuellement 42,99 € (29,99 € pour un an avec la promotion) et 49,99 € (33,99 € pour un an) par mois. À partir du 2 mai, les nouveaux prix seront respectivement de 29,99 euros et 49,99 euros. Les conditions restent les mêmes, sauf que Proximus baisse la vitesse 5G de la formule 'Maxi' à 500 Mbps. Dans l'abonnement le plus cher, cela reste 1 Gbps.

Les personnes qui ne sont pas encore clientes ne pourront souscrire à l'un des nouveaux abonnements qu'à partir du 2 mai. Les personnes qui deviendront clientes avant cette date ou qui le sont déjà auront le choix, à partir du 2 mai, de conserver leur ancien abonnement ou de passer à l'une des nouvelles formules.

Proximus n'est pas le moins cher sur le marché avec cette nouvelle offre. Sa propre marque filiale Mobile Vikings, par exemple, est moins chère, bien que cette offre ne comprenne pas la 5G. Un abonnement avec 10 Go de données coûte 15 euros par mois chez Mobile Vikings, contre 19,99 euros chez Proximus. Le concurrent Orange propose ensuite une formule similaire à l'offre Unlimited, mais facture 3 euros de moins par mois.

Pour les clients disposant d'un pack Flex, qui comprend la télévision et l'internet en plus de la téléphonie mobile, Proximus augmente le volume de données inclus. Pour Mobile Flex S, le volume de données double, passant de 5 GB à 10 GB, tandis que le volume de données pour Mobile Flex M fait plus que tripler, passant de 20 GB à 75 GB. Avec Mobile Flex Unlimited, il existe également un nouveau plan entièrement illimité.