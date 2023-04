Carrefour modifie son offre de promotions

L’enseigne vient toutefois de changer son fusil d’épaule en proposant désormais deux folders distincts pour chacun de ses magasins, même si des promotions peuvent se retrouver à l’identique dans les deux prospectus. Finis donc les folders arborant les logos des deux magasins : chaque folder est maintenant clairement identifié comme “Hypermarchés” ou “market”.

”Nous avons en effet scindé les folders hyper et market car les comportements d’achats des clients market et hyper diffèrent”, explique Siryn Stambouli, porte-parole de Carrefour. “Il était donc compliqué de proposer des offres parlantes pour ces deux types de clientèles dans un folder unique”.

En fait, Carrefour était face à un dilemme avec ses promotions globales : “soit les offres sont axées sur les volumes et correspondent peu au comportement d’achat en market car elles sont plutôt orientées vers la clientèle des hypers, soit elles ne le sont pas et ont donc moins de raison d’être en hyper”, ajoute la porte-parole.

Un jour de promo en plus

Pour les market, le changement concerne notamment la fréquence des folders : “nous voulons renforcer l’activité commerciale avec un folder chaque semaine”, poursuit Siryn Stambouli. Dans le folder couvrant la période de Pâques, des offres s’étalaient sur une ou deux semaines.

L’autre grande différence, c’est la période de validité des promotions. Jusqu’à présent, les promos débutaient le mercredi et se terminaient le lundi. Le précédent folder évoquait une durée de validité du mercredi 12 avril au mardi 18. La durée de validité du folder actuel a débuté le mercredi 19 et court jusqu’au mardi 25. Il n’y a donc plus de jour blanc dans les promos. Dans le folder hyper, des offres sont alternativement valables jusqu’au lundi 24 ou au mardi 2 (mais le 1er est férié).

Cette différenciation permet par ailleurs “de renforcer le poids de la promotion des hypers : avec des offres en volumes propres à ces magasins et des offres fortes en non alimentaires”.

Certaines promos sont toutefois communes ; comme le 3+3 pour les pâtes Soubry, le -30 % sur le gouda Carrefour Sélection ou encore la Kwak en 1+1.