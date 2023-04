Décrochages, saturation du réseau, plaintes des prosumers: le photovoltaïque sous tension en Wallonie

Qu’est-ce qu’un décrochage ?

Lorsque le soleil brille et que la consommation d’électricité est insuffisante, il arrive que le réseau basse tension soit incapable d’absorber la production photovoltaïque. Dans ce cas, la tension du réseau atteint sa valeur limite maximale, provoquant la déconnexion automatique de certains onduleurs. L’installation photovoltaïque est donc déconnectée du réseau et le prosumer perd sa production (auto-consommation et injections sur le réseau). Dans certains cas, le phénomène peut durer plusieurs heures, entraînant une grosse perte financière. Lors d’une belle journée, une installation peut facilement produire entre 30 et 40 KWh d’électricité. Au prix actuel de l’électricité, un prosumer peut donc perdre entre 15 et 20 euros par jour. Notons qu’une minorité de prosumers est confrontée à ce problème, qui se produit localement. En outre, déconnecter des éoliennes ne serait pas une solution, étant donné qu’elles sont souvent raccordées au réseau moyenne tension.

Combien de personnes sont concernées ?

L’ASBL Beprosumer évoque des (dizaines) de milliers de cas. Est-ce réaliste ? Tant Ores que Resa sont confrontés à un problème de diagnostic. En effet, sans compteur intelligent, les GRD ne peuvent savoir si une installation photovoltaïque est victime d’un “décrochage”. Or moins de 10 % des prosumers sont équipés d’un compteur intelligent. Pour faire la lumière sur ce phénomène, Beprosumer a commencé à constituer un cadastre wallon des “décrochages”.

Photovoltaïque : les plaintes en hausses. ©IPM Graphics

Néanmoins, le nombre de plaintes reçues par Resa et Ores est nettement inférieur aux (dizaines) de milliers de cas évoqués par Beprosumer. Resa a reçu 600 plaintes au total, contre 1 600 pour Ores (rien que pour l’année 2022). Il y a donc environ 2 200 plaintes enregistrées chez les deux plus importants GRD de Wallonie. Étant donné qu’il y a plus de 200 000 installations photovoltaïques en Wallonie, environ 1 % des prosumers ont enregistré une plainte. “Il ne s’agit que des plaintes enregistrées officiellement, nuance Ores. Il est clair qu’il y a davantage de cas. Mais il est impossible d’avoir une vue complète sur le nombre de décrochages”.

Le phénomène est-il en augmentation ?

Tant Luc Warichet que Fernand Grifnée pensent que le phénomène est en augmentation. En effet, l’envolée des prix de l’électricité a entraîné un rush vers le photovoltaïque. Par ailleurs, la fin du compteur qui tourne à l’envers, pour les installations qui arriveront à partir du 1er janvier 2024, entraîne un rush supplémentaire en Wallonie. Resa a déjà enregistré 5 000 dossiers pour de nouvelles installations depuis le début d’année. Cela représente, en quelques mois, 10 % de ce qui a été installé au cours des quinze dernières années sur le réseau de Resa. Chez Ores, à la mi-avril, on a quasiment atteint le score de l’ensemble de l’année 2021.

Bref, ce boom du photovoltaïque devrait logiquement accentuer le problème de saturation du réseau basse tension. “Il ne faut ni exagérer ni minimiser le problème, nuance, néanmoins, Fernand Grifnée. N’oublions pas que la capacité photovoltaïque raccordée au réseau wallon basse tension représente quasiment la capacité de trois réacteurs nucléaires. Or, dans la grande majorité des cas, tout se passe bien, ce qui est un petit miracle. Néanmoins, j’ai des raisons de croire que le phénomène des décrochages est en hausse. Regis François (NdlR : le président de Beprosumer) exagère peut-être un peu, mais son constat est vrai. En outre, l’objectif d’Ores est que tous les prosumers puissent produire”.

Par ailleurs, Fernand Grifnée se dit “encore plus inquiet pour le futur que pour aujourd’hui, quand il voit le nombre de dossiers photovoltaïques qui rentrent”.

Que peut-on faire ?

Selon Luc Warichet, la première chose à faire, pour un prosumer confronté à un problème de “décrochage”, est de placer un compteur intelligent. Sans cela, il est impossible de confirmer le problème et donc de procéder à une intervention. “Je voudrais d’ailleurs dénoncer une fake news qui circule parmi les prosumers, déclare-t-il. Non, le fait d’installer un compteur intelligent n’empêche pas de bénéficier du compteur qui tourne à l’envers. On peut très bien avoir un compteur intelligent et continuer à bénéficier du compteur qui tourne à l’envers”. Précisons néanmoins que la fin du compteur qui tourne à l’envers est prévue pour les installations arrivant à partir du 1er janvier 2024.

Une fois le problème détecté, il est parfois possible de le régler via une intervention relativement simple. “Il suffit parfois de mieux répartir les habitations sur les trois phases du réseau électrique”, explique Luc Warichet.

Mais, dans certains cas, des investissements d’infrastructures sont nécessaires. “Placer des câbles plus gros et/ou changer un transformateur, cela peut vite coûter 150 000 à 200 000 euros”, précise Luc Warichet.

Faut-il dédommager les prosumers ?

Le député wallon François Bellot (MR) a proposé de dédommager les prosumers victimes de “décrochages” de leur installation. Qu’en pensent les GRD ? “L’enjeu n’est pas d’indemniser mais de permettre aux prosumers de produire, tranche Fernand Grifnée. On doit mettre l’argent disponible dans l’infrastructure pour permettre à la Wallonie d’atteindre ses objectifs climatiques”.

De son côté, Luc Warichet se dit ouvert à l’idée d’un dédommagement, tout en précisant que c’est une décision politique. “Dans certains cas, un lourd investissement dans le réseau est nécessaire pour permettre à quelques prosumers de produire”, déclare-t-il. Selon lui, il pourrait donc être préférable, du point de vue de la collectivité, d’indemniser quelques prosumers que d’investir lourdement dans le réseau.

Le directeur-adjoint de Resa souhaite d’ailleurs ouvrir un débat sur la meilleure façon d’allouer les moyens des GRD. Un projet pilote a été lancé à Faimes, où quelques prosumers sont confrontés à un problème de saturation du réseau. “On va savoir combien ça coûte exactement pour régler ces problèmes”, déclare-t-il.