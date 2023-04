Photovoltaïque: pourquoi le problème des "décrochages" resurgit-il?

“Si mes enveloppes tarifaires ne me permettent pas de faire les investissements nécessaires, je ne pourrai pas faire saigner la pierre, commente Luc Warichet, le directeur-adjoint de Resa, le deuxième GRD wallon. Le monde politique au sens large, le régulateur y compris, doit être conscient des enjeux”. Bref, tant Ores que Resa veulent plus d’argent pour investir dans leur réseau. Ce petit coup de pression de Beprosumer a donc probablement un lien avec la décision qui sera bientôt prise par la Cwape.

La réforme des tarifs, solution au problème ?

Initialement, une réforme des tarifs de distribution devait entrer en vigueur le 1er janvier 2024. Celle-ci a été reportée à 2025, voire 2026. Le projet vise à instaurer quatre plages tarifaires (au lieu d’1 ou 2 actuellement). Le but est de rendre les tarifs plus attractifs en journée, quand le soleil brille. Ainsi, les Wallons seraient incités à consommer quand le photovoltaïque produit en masse, afin de soulager le réseau. Cette réforme pourrait-elle régler les problèmes de “décrochages” ? S’ils estiment que cette réforme va dans la bonne direction, Luc Warichet et Fernand Grifnée, le patron d'Ores, pensent qu’elle ne réglera pas tous les problèmes. “C’est bien d’inciter les gens à déplacer leur consommation en journée, explique Luc Warichet. Mais un maçon ou une infirmière ne va pas pouvoir recharger sa voiture électrique en journée. Tout le monde ne peut pas faire du télétravail”.

Bref, renforcer les réseaux serait une nécessité, à en croire Resa et Ores. Les deux GRD ont d’ailleurs calculé qu’un investissement complémentaire de 4 milliards d’euros est nécessaire d’ici 2050 pour préparer les réseaux à la transition énergétique. “La Wallonie veut tripler la capacité photovoltaïque d’ici 2050, explique Luc Warichet. Et si, dans le futur, il y a trois voitures électriques par ménage, il ne faudrait pas qu’on doive tirer à la courte paille qui peut recharger”.