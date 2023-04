Gros changements pour les clients Proximus : les nouveaux tarifs face à ceux de la concurrence

"Les clients utilisent de plus en plus leur appareil mobile pour partager des photos et des vidéos sur les réseaux sociaux, regarder des films et des séries, travailler ou passer des appels vidéo. Ils veulent être connectés partout et à tout moment, sans effort et sans devoir s'inquiéter de leur volume de data mobile. Cela se reflète dans la consommation de données, qui continue d'augmenter d'année en année. Au cours des trois dernières années, la consommation mensuelle moyenne par client postpaid a doublé en trois ans. Pour répondre à cette évolution des besoins et garantir la tranquillité d'esprit des clients pour les années à venir, Proximus renouvelle son offre mobile pour les clients privés et professionnels à partir du 2 mai 2023", indique Proximus.

Qui dit plus de data dit.... augmentation de prix. Concrètement, qu'est-ce qui change et à quel tarif ?

Le Mobilus S (3GB, 120 min d'appels et SMS illimités) devient le Mobile Essential et comprendra 5 GB, 150 min d'appels et SMS illimités.

Pour le reste, on ne note pas de réel changement dans les formules. Les Mobilus M (12 GB), Mobilus Maxi (50 GB) et Unlimited (tout illimité) céderont la place à Mobile Easy (10 GB), Maxi (50 GB) et Unlimited (tout illimité).

Les tarifs pour ces trois anciennes formules étaient respectivement de 26,99 €, 42,99 € et 49,99 €, mais avec une promotion actuellement à 19,99 €, 29,99 € et 33,99 € pour une durée d'un an. Dès le 2 mai prochain, les plans tarifaires Mobile Easy, Maxi et Unlimited seront proposés à, respectivement 19,99 €, 29,99 € et 49,99 €. Si vous optez pour la formule Unlimited, mieux vaut donc vous abonner avant le 2 mai, pour profiter de la promotion. Sinon, hors promo, il faut noter une baisse des tarifs officiels de la nouvelle offre de Proximus, ce qui n'est pas si fréquent dans le marché !

À lire aussi

Au-delà de cette refonte de l'offre, Proximus est-il réellement compétitif ?

Chez les autres opérateurs, toutes les offres comparées incluent les appels et SMS illimités. Focus donc sur le volume de data qu'ils proposent.

Face à Mobile Easy (19,99 € pour 10 GB), pour ceux qui n'ont pas besoin de gros volumes de data, Base propose une formule à 15 € (6GB), Orange Go Light est à 12 € (4GB). Pour ceux qui souhaitent une formule incluant un peu plus de data, Scarlet Ho, avec 10 GB de data est une option, à 18 €. Youfone illimité avec 10 GB + 2 GB offerts est moins à conseillé, malgré un prix attractif de 13 € car vous ne bénéficierai que d'une partie du réseau Proximus (pas toutes les antennes).

Pour ceux qui souhaitent plus de 20 GB de data afin de concurrencer l'offre Mobile Maxi de Proximus (50 GB pour 42,99 €), Base 29 est une bonne opportunité avec 40 GB pour 29 €. De même, Base 39 (100 GB) tient aussi la corde avec un prix de 39 €. Orange Go Intense écrase aussi la concurrence avec 70 GB pour 35 €. A nouveau, Youfone 20 GB + 5 GB à 21 € est l'offre la moins chère du marché, mais en sachant que vous ne bénéficierai que d'une partie du réseau Proximus.

En surfant sur les sites des opérateurs, mais aussi sur des comparateurs tels que Astel.be, vous pouvez, en outre, bénéficier de belles réductions qui peuvent vous faire économiser des dizaines d'euros supplémentaires par an.