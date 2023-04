Testachats dénonce la baisse "en dernière minute" du taux sur le compte e-DEPO

Le compte e-DEPO est un compte d'épargne à ouvrir auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (SPF Finances) qui réagit au quart de tour par rapport à l'évolution des taux d'intérêt sur les marchés. Ainsi, le rendement qu'il propose est souvent beaucoup plus avantageux par rapport aux autres comptes d'épargne classiques.

"Pour justifier sa décision, le gouvernement précise qu’un taux trop attractif pourrait nuire à la bonne gestion de la dette publique. Traduction : l’Etat craint donc de recevoir trop d’argent des épargnants, plus que ce dont il a réellement besoin pour le financement de sa dette", tance Testachats. "Et pour enfoncer le clou, le gouvernement s’autorise aussi dans le futur à limiter voire suspendre les nouveaux versements sur le compte e-DEPO. Arme qu’il n’a pas encore utilisée pour le moment."

Testachats juge la motivation de cette décision pour le moins surprenante. "Bien sûr, la gestion de la dette est un exercice délicat mais dans le même temps, le compte e-DEPO offre à l’Etat un financement très avantageux puisqu’il récupère le précompte mobilier sur les intérêts qu’il paie. Il se finance en quelque sorte 30 % moins cher. Et une nouvelle fois, l’épargnant n’est pas pris en considération alors que l’inflation reste à un niveau élevé", dénonce dans un communiqué Julie Frère, porte-parole de Testachats.

Si le taux est désormais plafonné à 1,75 % net, il reste toutefois plus intéressant que les autres types de compte d'épargne. Seul le compte Vision Plus de la banque en ligne Santander Consumer Bank offre un peu plus de rendement (taux à 0,65 % + 1,10 %).