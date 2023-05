L’inflation dans les supermarchés ne ralentit pas et reste supérieure à 20 % en avril

”[Le taux] s’explique en grande partie par les prix élevés des légumes. Ceux-ci coûtent en moyenne 35 % de plus qu’il y a un an ; ce sont les oignons (+62 %), les concombres (+40 %) et les carottes (+35 %) qui ont particulièrement augmenté”, note l’organisme de défense des consommateurs dans un communiqué. “Le ketchup (+55 %) et le concentré de tomates (+49 %) sont également en tête de liste.”

Les prix des produits laitiers continuent leur hausse

D’autres catégories soutenaient également cette hausse globale. C’est notamment le cas des produits laitiers (+25 % en moyenne par rapport à la même époque en 2022), les produits surgelés (+25 %) ou encore les aliments pour les animaux de compagnie (+24 %).

”Les produits en papier tels que l’essuie-tout, le papier WC et les mouchoirs sont environ 32 % plus chers aujourd’hui qu’en avril 2022. Cela réduit le taux d’inflation pour ce groupe de produits, mais les prix des articles en papier ont également fortement augmenté l’année dernière (+20 % par rapport à avril 2021)”, souligne encore le communiqué.

”Des chiffres inquiétants”

Pour certains produits, si on ne peut pas parler de baisse, Testachats observe une hausse plus modérée des tarifs. “Les produits de soins personnels ont vu leur prix augmenter de 14 % au cours de l’année écoulée, les boissons non alcoolisées de 13 % en moyenne et les boissons alcoolisées de 11 %”, détaille les auteurs de l’analyse.

Des données qui restent toutefois “inquiétantes”, juge Testachats. “Les produits d’épicerie pèsent désormais très lourd dans le budget des familles. Nous avons demandé au gouvernement le mois dernier d’envisager des solutions, comme le panier anti-inflation. Nous sommes heureux d’apprendre que des discussions sont en cours à la Chambre des représentants sur d’éventuelles mesures de contrôle des prix”, indique Jean-Philippe Ducart, porte-parole de Testachats.