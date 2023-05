Mobile Vikings se met "hors-la-loi"

Uniquement mobile à ses débuts comme son nom l’indique, Mobile Vikings s’est lancé dans l’Internet à domicile au cours de l’été dernier. Aujourd’hui, il entend déployer la 5G nomade et la fibre en fixe. Des accès internet qui n’ont rien à envier aux grands acteurs du secteur en termes de débit, mais à un prix plus abordable (47 euros/mois pour le combo Internet à domicile + Mobile), voire "irresponsable" comme l’indique Mobile Vikings sur son site et dans sa nouvelle campagne développée par l’agence At-thetable de son ancien propriétaire DPG Media.

Pas de compromis sur les prix

Son postulat : la connectivité étant devenue un besoin pour ainsi dire fondamental dans notre vie de tous les jours, plus aucun compromis ne devrait être fait sur les prix. "Nous nous devons de mettre sur le marché des produits et services qui repoussent les limites. Que ce soit en termes de technologie ou de prix, souligne Maarten Raes, Lead Sales&Marcom chez Mobile Vikings. Avec l'offre lancée dans cette campagne, nous rompons le compromis actuel avec le meilleur des deux mondes : un Internet ultra performant et un prix raisonnable."

Pour exprimer ce message, la campagne L'Internet bien trop rapide à un prix irresponsable est portée par deux films s produits par Landvogel, dont l'action se déroule dans un monde dystopique ; l'un apparenté à l'univers sériel, l'autre sous forme de reportage. Un monde où la 5G et la fibre de l'opérateur sont purement et simplement interdits, et où les "vikings" - la communauté des clients de l'opérateur éponyme - sont traqués sans répit par des forces d'intervention spéciales pour empêcher l'Internet rapide de pénétrer dans les rues et les maisons…

On pointera aussi le volet radio où, pour le coup, l’auditeur assiste impuissant au recadrage autoritaire de clients qui se connectent à Internet de manière délictueuse.

Au final, le menu que nous proposent At-thetable et son client s’inscrit parfaitement dans l’identité et le positionnement de la marque "clanique" et un peu rebelle de Proximus.