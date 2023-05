Près de 190 000 Belges concernés: les raisons des problèmes de facturation des contrats d'énergie

À lire aussi

Malheureusement, Atrias provoque toujours des perturbations. “Il existe près de 6 millions de points d’accès pour l’électricité en Belgique, et 3,4 millions pour le gaz”, détaille le médiateur de l’énergie, Eric Houtman. Selon les informations qui lui sont parvenues, environ 2 % des points d’accès poseraient problème : il estime donc que “quelque 188 000 points d’accès” en Belgique sont concernés.

guillement "Sur les quatre premiers mois de l’année 2023, nous en sommes déjà à 1 400 plaintes liées à des problèmes de facturation."

Les problèmes peuvent concerner aussi bien des messages bloqués au niveau d’Atrias (”entre 5 000 et 10 000 environ”) que des problèmes au niveau des gestionnaires de réseau (Fluvius, Ores,…) ou encore des fournisseurs (Engie, Eneco, Mega…).

Bruxelles "peu concernée"

Quant à la répartition géographique des cas concernés, elle n’est pas encore clairement définie. Environ 100 000 cas concerneraient la Flandre, les autres se situeraient principalement en Wallonie puisque “Bruxelles est peu concerné par le phénomène”, glisse encore Eric Houtman.

Ces perturbations causées par Atrias ne datent pas d’hier, puisque le programme est opérationnel depuis novembre 2021. Un an et demi plus tard, les clients peuvent-ils espérer une résolution imminente ? “J’espère que les régulateurs sont sur le dossier. En 2022, nous avions reçu 3 000 plaintes liées à des problèmes de facturation. Sur les quatre premiers mois de l’année 2023, nous en sommes déjà à 1 400 plaintes”, souligne-t-il. Et de continuer : “Les acteurs du secteur (Atrias, fournisseurs et gestionnaires, NdlR) ont lancé une taskforce composée de tous les responsables IT, afin de parvenir à une solution. Du côté des gestionnaires, on parle d’une résolution d’ici l’été. Pour les fournisseurs, ce serait plutôt pour fin d’année au mieux.”