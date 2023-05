Énergie : les contrats fixes redeviennent intéressants pour les consommateurs, voici comment choisir

De fait, les prix des contrats fixes se rapprochent de ceux des contrats variables à mesure que les marchés se stabilisent. Test Achats a fait le point pour nous, qui avait fait du retour des contrats fixes un de ses combats ces derniers mois. “Chez Engie, il s’agit du 'Easy Fixed', un contrat d’une durée d’un an dont le prix restera inchangé. C’est l’équivalent fixe du produit variable 'Easy Indexed', qui est le produit variable le plus cher d’Engie. Pour l’instant, il n’y a pas de pendant fixe aux produits variables moins chers 'Direct' et 'Flow, détaillent les experts de l’association de défense des consommateurs. Mega a lancé lui aussi son ‘Cosy Fixed’, un contrat à tarif fixe pendant un an.”

Au niveau des tarifs, Test Achats a également fait ses calculs pour un ménage se chauffant au gaz. Et c’est le tarif de chez Luminus qui semble le moins cher. “La comparaison des tarifs fixes actuellement proposés par Luminus, Engie et Mega, montre que le moins cher est Optifix, le tarif internet fixe de Luminus (factures numériques exclusivement et service clientèle en ligne). Ce contrat revient à 808 € pour l’électricité et à 1 318 € pour le gaz naturel, hors tarifs réseau et prélèvements, apprend-on. Le contrat Easy Fixed d’Engie coûte 166 € de plus pour la combinaison électricité et gaz. C’est le contrat Cosy Fixed de Mega qui est le plus cher : il coûte 934 € pour l’électricité et 1 476 € pour le gaz naturel. Cela s’explique notamment par la redevance fixe particulièrement élevée de 137,80 € par énergie. En outre, ces redevances doivent être payées intégralement par année de contrat entamée. Si, par exemple, vous décidez finalement de changer de contrat après six mois, vous devrez quand même payer la totalité. Luminus agit de la même façon, mais seulement la première année, après quoi la redevance est payée au prorata du nombre de jours pendant lesquels vous êtes resté client.”

Et pour les tarifs variables pratiqués actuellement ? “En comparaison avec l’offre variable actuelle, ces produits fixes sont nettement plus coûteux. Selon notre estimation, le contrat variable DATS24 revient à 934 € pour l’électricité et 1 110 € pour le gaz. Cela signifie que les produits fixes sont 26 % (Luminus Optifix) à 45 % (Mega Cosy Fixed) plus chers pour l’électricité et 19 % à 33 % plus chers pour le gaz”, indique Test Achats.

Et l’offre d’Eneco, dans tout cela ? “Les prix se situent au même niveau que ceux d’Engie et Luminus, précise Julie Frère, porte-parole de Test Achats. Le variable reste donc plus intéressant à l’heure actuelle. Notre conseil est donc d’attendre encore un peu avant de signer un contrat fixe. Ce qui est important à savoir, c’est que les prix fixes évoluent tous les mois. Si les prix devaient à nouveau augmenter sur les marchés, il faut donc signer un contrat fixe avant la fin d’un mois pour ne pas voir les prix augmenter sur sa facture. Bien sûr, chacun décidera du prix qu’il est prêt à mettre pour sa sécurité.”

Il faudra donc continuer à surveiller les offres fixes et les tarifs du mois de juin, qui devraient être à la baisse, pour offrir de nouvelles possibilités aux consommateurs.