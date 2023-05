Depuis quelques mois, les fournisseurs d'énergie proposent à nouveau des contrats fixes pour l'électricité et le gaz naturel. Ils avaient cessé de le faire l'année dernière. Les prix extrêmement volatils et élevés sur les marchés de l'énergie en raison de la guerre en Ukraine ont rendu les prix fixes trop imprévisibles et non rentables à l'époque.

Maintenant que les principales turbulences se sont apaisées, les fournisseurs proposent à nouveau des contrats fixes. Ceux-ci sont toutefois un peu plus chers que les contrats variables. En effet, la certitude des prix a un coût. La CREG parle de "prime de risque".

Le régulateur fédéral a calculé cette différence entre les contrats variables et les contrats fixes. En mai, la différence (composante énergétique uniquement) entre le contrat de gaz naturel fixe le moins cher et le contrat de gaz naturel variable le moins cher en Flandre s'élève à 259 euros sur une base annuelle. Pour l'électricité, la différence entre le contrat fixe et le contrat variable les moins chers en Flandre s'élève à 208 euros sur une base annuelle. "Il appartient aux consommateurs d'évaluer s'ils sont prêts à payer la prime de risque pour éviter que leur facture n'augmente avec la hausse saisonnière des prix du marché à partir du second semestre 2023", précise la CREG à propos de ce choix entre le fixe et le variable.

Il est remarquable que ceux qui choisissent le contrat fixe le moins cher pour le gaz naturel et l'électricité s'en sortent moins bien que le contrat variable le plus cher.

Pour le régulateur, il est positif de constater qu'il existe à nouveau une offre fixe étendue. Toutefois, le gaz et l'électricité restent assez chers par rapport aux prix pratiqués avant la crise de l'énergie.