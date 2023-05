En effet, le comparateur de produits financiers a confronté les dépenses mensuelles moyennes en le rapportant au salaire minimal moyen appliqué dans chacun de ces pays. Résultat ? En Belgique, le budget mensuel (hors loyer), représenterait 43 % du salaire minimum. Il s’agit là du deuxième meilleur ratio en Europe, seul le Luxembourg fait mieux avec un ratio à 40 %.

L’étude révèle également que la grande majorité du budget mensuel des Belges part dans le loyer (23,8 %) et aux courses alimentaires (30,4 %). Le montant qu’une personne dépense par mois peut varier considérablement en fonction d’un certain nombre de facteurs, tels que le niveau de revenu, la situation de vie et les habitudes de consommation. Les restaurants représentent la troisième dépense la plus importante (17,5 %) suivis par les transports (12,6 %). Suivent de près les factures (7,9 %), les loisirs (4,9 %) et finalement, l’achat de vêtements (2,9 %).

Anvers se révèle être la ville où les Belges dépensent le plus au cours du moi (hors loyer). Les Anversois dépensent l’équivalent de 66,7 % du salaire minimum net belge pour payer les courses, les factures, leurs loisirs, ainsi que les transports. Liège est la ville wallonne où le budget mensuel moyen des ménages est le plus élevé. Les Liégeois dépensent environ 879,5€ (soit l’équivalent de 64 % du salaire minimum net belge) en dehors du loyer. Au contraire, Bruges est la ville belge où les dépenses mensuelles moyennes de ménages sont les plus faibles, représentant 54,7 % du salaire minimum net des hors loyer.