Gaz et électricité: les prix sont-ils moins élevés en Belgique que chez nos voisins ?

Commençons par les particuliers. Pour cette catégorie, la comparaison porte sur les tarifs de février 2023. En raison de la grande volatilité des prix du gaz et de l’électricité, il faut donc prendre ces résultats avec des pincettes.

Cela peut surprendre, mais les Belges sont plutôt bien lotis. Tant pour le gaz que pour l’électricité. En ce qui concerne l’électricité (consommation moyenne de 3 500 KWh), la Belgique est le deuxième pays le moins cher, juste derrière la France. La réduction de la TVA à 6 % sur l’électricité a fait baisser la facture des Belges. En France, les prix de l’électricité sont réglementés par l’État, ce qui explique le tarif ultra-compétitif (843 euros par an) appliqué aux particuliers.

Au sein de la Belgique, c’est la Flandre (1 340 euros par an) qui est la région la moins chère, devant Bruxelles (1 383 euros) et la Wallonie (1 427 euros). C’est aux Pays-Bas (1 612 euros) que les ménages paient la facture d’électricité la plus salée.

En Belgique, ce sont des contrats d’Engie, d’Octa + et de TotalEnergies qui ont servi de point de comparaison avec l’étranger.

Le gaz bon marché

En ce qui concerne le gaz, la Belgique est le pays le moins cher, pour les particuliers (consommation moyenne de 23 260 KWh). La Flandre (2 495 euros par an) est la région la plus compétitive, devant Bruxelles (2 655 euros) et la Wallonie (2 732 euros).

Notre pays est suivi de près par la France (2 766 euros), le Royaume-Uni (2 965 euros) et l'Allemagne (2 993 euros). Les Pays-Bas, quant à eux, sont beaucoup plus chers, avec une facture moyenne de… 4 344 euros. "Les bons résultats de la Belgique s'expliquent par des coûts de réseau moins élevés et une faible composante TVA", précise la Creg.

Quid des PME ?

En ce qui concerne la facture d’électricité des PME, la Belgique est le deuxième pays le moins cher. La France affiche le tarif le plus attractif, avec une facture de 4 542 euros par an. Les Pays-Bas, au contraire, sont les plus chers avec une facture de… 16 643 euros, soit quasiment quatre fois que cher qu’en France. Avec une facture moyenne de 11 036 euros par an, la Wallonie est la région la plus chère de Belgique. Contrairement à la Flandre et à Bruxelles, la Wallonie est même un peu plus chère que le Royaume-Uni.

En ce qui concerne la facture de gaz des PME, les différences de prix entre les pays sont moins marquées.

Et l’industrie ?

Pour l’industrie, tout dépend du profil de consommation de l’entreprise concernée. En effet, à l’exception du Royaume-Uni, tous les pays étudiés accordent des avantages aux entreprises dites électro-intensives. Or l’Allemagne et la France offrent des remises plus importantes que la Belgique à ses entreprises électro-intensives.

Par conséquent, les entreprises belges électro-intensives ont généralement une facture d’électricité plus salée que leurs concurrents actifs dans des pays où les ristournes sont plus importantes. Mais, pour les entreprises non électro-intensives, la Belgique se situe dans la moyenne des pays étudiés.

En ce qui concerne le gaz, les industriels belges ont globalement une facture similaire à celle en vigueur dans les pays étudiés.