Le litre d'essence 95 RON E5 et celui de 95 RON E10 atteindront respectivement 1,7950 euro le litre (+0,03 euro) et 1,7450 euro le litre (+0,014 euro). Les prix maxima du litre d'essence 98 RON E5 et d'essence 98 RON E10 seront quant à eux désormais de 1,9440 euro le litre (+0,033 euro) et 1,9180 euro le litre (+0,031 euro).

S'agissant du diesel B7, le litre coûtera maximum 1,7220 euro, en hausse de 1,7 centime. Le diesel B10 prendra lui 1,9 centime, à 1,6960 euro le litre.

Les prix maxima du gasoil diesel (application chauffage) sont aussi plus cher: à 0,8615 euro le litre pour moins de 2 000 litres et à 0,8239 euro le litre à partir de 2 000 litres.