Les achats transfontaliers sont-ils toujours moins chers qu'en Belgique ?

Mais qu'en est-il des prix à l'étranger ? Pendant longtemps, on a eu l'impression que les pays voisins étaient moins chers, mais est-ce vraiment le cas ? "Pour comparer les prix, nous avons examiné des produits identiques, dont le code-barres est donc le même dans les deux magasins", explique Bob van der Vleuten, head of product delivery chez Daltix. "Cela signifie que l'analyse est principalement basée sur les marques A (non distributeurs). Nous n'avons pas pris en compte les promotions, bien qu'elles soient disponibles dans nos données."

©Gondola Academy & Daltix

Pour la Belgique en comparaison avec les Pays-Bas, les prix ont été analysés entre Colruyt et Albert Heijn (les magasins néerlandais) où les tarifs sont nettement plus élevés en moyenne. La catégorie des soins corporels est même plus élevée de 43,45 %, mais il faut savoir qu’aux Pays-Bas, ces produits font souvent l'objet de promotions qui n'ont pas été incluses dans l'étude. Les seules catégories pour lesquelles les magasins Albert Heijn aux Pays-Bas obtiennent de meilleurs résultats que les Colruyt belges sont les boissons ou les aliments préparés (frais).

©Gondola Academy & Daltix

Si l'on compare avec le sud, le tableau est très différent. La France est moins chère que la Belgique sur toute la ligne, et ce n'est pas peu dire. Pour la comparaison, le test a été fait entre E. Leclerc et Colruyt Meilleurs Prix. Certaines catégories n'ont pas été prises en compte, comme les produits pour bébé ou les chips et apéritifs, par exemple, parce qu'il y avait trop peu de produits identiques à comparer, de sorte que le résultat s'est avéré insignifiant.

©Gondola Academy & Daltix

Pour l'Allemagne, la comparaison a été faite avec les magasins Rewe. C'est traditionnellement un pays où les Belges se rendent en masse pour acheter de l'alcool, et ce n'est pas sans raison. Les marques A y sont en moyenne 13,56 % moins chères qu'en Belgique. Toutefois, la situation est moins déséquilibrée qu'en France, la Belgique obtenant de meilleurs résultats dans des catégories telles que les produits non alimentaires, les conserves et le vin.