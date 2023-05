Les frais de crédit qui peuvent être facturés sur un crédit à la consommation, exprimés sous la forme des taux annuels maximaux légaux (TAEG), sont limités par la loi. Ils seront à nouveau relevés en juin.

Les TAEG pour les ouvertures de crédit, y compris les "cartes de crédit" à remboursement échelonné et la possibilité de descendre en dessous de zéro sur le compte courant, augmenteront de 1,5 point de pourcentage. Ces ouvertures de crédit augmenteront si elles ont un taux d'emprunt variable et que le TAEG se rapproche du maximum, ce qui est souvent le cas, selon le SPF.

Les TAEG maximaux pour les prêts à tempérament et les contrats de vente et de location-financement jusqu'à 1.250 euros augmenteront de 2,5 points de pourcentage et ceux au-delà de 1.250 euros de 2 points de pourcentage. La location financière est un contrat par lequel vous louez un bien et, à la fin de la période de location, vous avez la possibilité d'acheter le bien loué.

Le SPF Economie précise que les nouveaux plafonds ne s'appliquent qu'aux nouveaux contrats de crédit et aux contrats en cours avec un taux d'emprunt variable. Ils ne sont donc pas applicables aux contrats en cours avec un taux d'emprunt fixe.