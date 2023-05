Énergie : voici le meilleur moment pour signer un nouveau contrat fixe

Une donnée qui est importante pour les consommateurs, notamment ceux qui réfléchissent à signer un contrat fixe. En signant un contrat dans les prochaines heures ou prochains jours, ce sont ainsi les tarifs du début du mois de mai – calculés sur l’évolution des prix du marché du mois d’avril – qui seront toujours d’application. Il vaut donc mieux attendre le début du mois de juin pour signer un contrat fixe plus intéressant.

Si vous choisissez par contre d’opter pour un contrat variable, la règle ne s’applique pas puisque – par définition – les tarifs sont voués à évoluer en même temps que les prix du marché. La question est alors : quelle est la formule la plus intéressante ? Les prix variables sont aujourd’hui plus bas que les prix fixes. C’est normal quand le marché est sur une tendance baissière. Mais si on se penche sur les prédictions à long terme des traders, on remarque que les prix qui tournent aujourd’hui autour de 30€ pourraient évoluer jusqu’à 50€ du mégawattheure au cœur de l’hiver.

En résumé, signer un contrat fixe dans le courant de mois de juin vous fera payer plus cher dans un premier temps, mais permet de se protéger contre une hausse hivernale. Et si les prix continuent leur descente sur les marchés ? Il est toujours possible de changer de contrat à tout moment.

Enfin, notons que les contrats fixes sont de plus en plus nombreux sur le marché. Ce mercredi, c’est même Test Achats qui a annoncé le lancement de son “action énergie”, en collaboration avec Mega. “Nous pouvons désormais proposer des contrats d’énergie fixe et variable avantageux du fournisseur Mega. Toute personne peut souscrire à l’action, aussi bien les membres que les non-membres de Test Achats. Les personnes domiciliées à Bruxelles ainsi que celles déjà clientes de Mega peuvent basculer vers les nouveaux contrats proposés. Test Achats garantit à chaque participant à l’action un service de qualité et la possibilité de la contacter à tout moment en cas de problème, à côté du fournisseur Mega”, annonce l’association de défense des consommateurs.

Et Test Achats de donner plus d’informations sur l’action. “Les personnes intéressées introduisent leur consommation sur le site web et reçoivent immédiatement une offre. L’action dure 5 mois, les consommateurs peuvent donc décider de souscrire le contrat à tout moment pendant cette période. De plus, les prix sont actualisés chaque mois afin de rester parmi les plus bas du marché. En outre, tous les participants disposant toujours de leur contrat après une échéance de 12 mois recevront une remise en argent, dite cash back, qui sera réglée lors du décompte annuel”, apprend-on.