"Oui, il y aura beaucoup de perdants avec le projet de réforme fiscale sur la table"

Pour l’instant, les cabinets concernés discutent de l’impact de cette première étape avec les Régions. Sans qu’il y ait encore de consensus sur la répercussion de cette étape sur les finances régionales. Pour rappel, cette première étape, déposée sur la table du kern par Vincent Van Peteghem en mars, prévoit le relèvement de la quotité exonérée d’impôt de 10 160 à 13 500 euros (pour l’exercice d’imposition 2024) et l’élargissement de la tranche d’imposition de 45 % (d’un revenu net imposable de 46 440 euros à un revenu net imposable de 60 000 euros), au détriment de celle de 50 %. Dont coût de 4,6 milliards d’euros.

Comme la réforme doit a priori être budgétairement neutre, des mesures compensatoires sont prévues : la réforme de la TVA, la révision du régime "RDT" à charge des entreprises, la fin programmée des plans d’options pour les cadres, et la réduction progressive de la déductibilité des pensions alimentaires. Liste non exhaustive.

Dans cette dernière ligne droite de négociations, La Libre a réuni trois experts fiscaux pour faire l’état des lieux de cette fameuse réforme fiscale : Sabrina Scarna (Tetra Law), Emmanuel Degrève (Deg&Partners) et Mark Delanote (UGent), le "papa" de ladite réforme.

1. Le relèvement de la quotité exonérée d’impôt pour baisser les charges sur le travail, une bonne idée ?

"Ce n’est pas seulement une bonne idée, c’est une nécessité", lance d’emblée Mark Delanote. Selon le professeur de droit fiscal, "il n’y a que deux "producteurs" en Belgique : le capital et le travail. Et dans un cas comme dans l’autre, la Belgique est très haut placée dans leur taxation. Baisser le niveau des charges sur le travail est une nécessité, et le relèvement de la quotité est sans doute la moins mauvaise solution". "Pas d’accord, rétorque Emmanuel Degrève. Il aurait suffi de supprimer cette quotité exonérée d’impôt, et de créer une tranche d’imposition à 0 %. On simplifierait ainsi le calcul de l’impôt en disant que X milliers d’euros de revenus du travail ne sont pas imposés. Cela serait en outre complémentaire avec les revenus de l’économie collaborative ou du travail associatif, qui sont exonérés à hauteur de 6 000 euros par an".

guillement Franchement, à part les fonctionnaires flamands, qui va profiter de cette réforme ?

Petit détail : si cette piste a été privilégiée, s’est défendu Mark Delanote, c’est parce qu’"on garde notamment le transfert de la quotité non utilisée par l’un des conjoints vers l’autre. Cela dit, on va tout de même simplifier puisqu’on va éliminer les calculs séparés par conjoint". On ne les mettra pas d’accord sur ce point, nos experts : "cela ferait sens d’exonérer d’impôt une tranche de x milliers d’euros – pourquoi pas 15 000 euros ? – d’autant que les revenus du travail collaboratif, du travail associatif produisent des montagnes de circulaires, de calculs et de commentaires de l’administration fiscale", ajoute Emmanuel Degrève. Un constat sur lequel tous s’entendent, cependant : la progressivité de l’impôt est bien trop rapide en Belgique. "Un exemple ? En Belgique, on taxe au plus haut taux de 50 % les revenus annuels au-dessus de 42 000 euros, alors qu’en France, on taxe au plus haut taux de 45 % les revenus supérieurs à 170 000 euros", lance Sabrina Scarna.

2. Est-ce que la suppression des niches fiscales ne va pas avoir des effets pervers ?

Au départ, dans la note de Mark Delanote, un ensemble plus important de mesures compensatoires – entendez la suppression de niches fiscales – était prévu pour financer et simplifier le nouveau système fiscal projeté, beaucoup plus ambitieux que ce qui actuellement discuté. Mais les pressions politiques et des lobbystes ont pour l’instant eu raison de nombre d’entre elles.

guillement Si des niches existent, c’est pour une mauvaise raison – une fiscalité trop élevée sur le travail. Supprimons donc leur raison d’être avant de toucher à ces niches.

Question : quelles niches fiscales supprimer ? "Si ces niches existent, c’est pour une mauvaise raison – une fiscalité trop sévère sur le travail. Supprimons donc leur raison d’être avant de toucher à ces niches. Selon moi, estime Sabrina Scarna, la fiscalité doit être compétitive avant d’être redistributive. J’entends qu’il s’agit d’une première phase, mais qui va assurer la suite ? Quel gouvernement ? Personne ne peut répondre à ces questions, mais en attendant, les effets de cette réforme vont être négatifs pour de très nombreux contribuables". Un sentiment que partage Emmanuel Degrève : "franchement, à part les fonctionnaires flamands, qui va profiter de cette réforme ? Il y a beaucoup de non-dits dans cette première phase de la réforme. Le monde politique, systématiquement, annonce blanc, mais le résultat est gris. Il faut oser dire qu’il y aura beaucoup de perdants avec ce projet de réformette", s’insurge le conseil fiscal.

Lequel met aussi le doigt sur la faisabilité de la réforme après 2024: "quand on voit les difficultés auxquelles les partis sont confrontés pour se mettre d’accord, qu’en sera-t-il plus tard quand la question de nos finances publiques, très fragilisées, se rappellera au prochain exécutif ?". "Oui, il y aura beaucoup de perdants avec le projet sur la table", surenchérit Sabrina Scarna.

"Je ne crois pas qu’on peut tout régler avec la fiscalité, estime Mark Delanote, mais il est pour moi très important de rappeler que le principe de base de la fiscalité doit être la neutralité". Autrement dit, qu’il ne doit pas y avoir d’effets "pervers". Mais il y en aura, estiment Sabrina Scarna et Emmanuel Degrève, parce que la proposition de départ a perdu en cohérence et qu’elle fera perdre de l’attractivité à la Belgique. "Aux États-Unis, des plans massifs d’investissements ciblés ont lieu, c’est une bombe atomique sur le plan industriel. Même en Europe, cela bouge. La France lance aussi un tas de mesures avec des exemptions, des exonérations, des réductions considérables. Et la Belgique ? Non, on se dit que nos avantages compétitifs, on va les supprimer", ironise l’expert.

3. La hausse de la consommation, une bonne piste ?

Le projet de première étape de la réforme fiscale héberge une réforme importante de la TVA. On ne va pas relever le taux maximum de 21 à 22 % comme le préconisait le CSF, mais le taux réduit de 6 % va passer à 9 %. Certains produits de base et d’hygiène vont être assortis d’un taux de 0 %. Pour les experts, la consommation est un des rares domaines où la Belgique n’est pas championne du monde de la pression fiscale. S’il faut faire attention à ne pas se montrer trop ambitieux en termes de recettes fiscales, pour ne pas détourner davantage certains achats vers les frontières, la piste de la consommation est raisonnable, estiment les experts. "En tout cas, on a essayé d’être plus redistributifs avec cette réforme", estime Mark Delanote.

4. Mettre les épaules les plus larges à contribution, une évidence ?

Pas vraiment… La Belgique est championne de la fiscalité sur le travail, mais aussi de la fiscalité sur le patrimoine, du moins le "stock de capital". Ce sont certains revenus qui échappent aux regards.

guillement En Belgique, si on se réfère aux statistiques de l’OCDE, on taxe trop le stock de capital et pas trop les revenus du capital.

Là, un travail peut être fait, estiment les experts, mais dans le cadre d’une approche globale, cohérente avec les autres types de revenus. "La fiscalité doit rester un vecteur de solidarité, estime Emmanuel Degrève. C’est ce qui donne sens à une société. Après, il faut bien l’organiser, cette solidarité, et ne pas donner l’impression à ceux qui travaillent qu’ils en donnent trop par rapport à ceux qui ne travaillent pas ou ne travaillent plus. La justice sociale n’est pas un concept de gauche. Il s’agit de s’assurer que tous les contributeurs soient taxés "à juste proportion". "Il faut effectivement taxer les revenus du capital de la même manière, en tenant compte de leurs particularités. Des revenus immobiliers engendrent par exemple plus de frais que les revenus mobiliers. Cela étant dit, en Belgique, si on se réfère aux statistiques de l’OCDE, on taxe trop le stock de capital et pas trop les revenus du capital. On peut sans doute changer les règles du jeu, mais cela doit être concerté avec les Régions, qui ont de grandes compétences en la matière (droits de succession, d’enregistrement…)", poursuit Mark Delanote. En résumé, impossible de toucher à une règle si toutes les autres ne sont pas modifiées…

5. Cette première étape de la réforme fiscale verra-t-elle le jour ?

Politiquement, même si le projet sera sans doute redimensionné (à la baisse, vu les tensions entre les 7 partis de la Vivaldi), cette première étape de la réforme fiscale devrait être entérinée dans les prochaines semaines. Question : est-ce que le "papa de la réforme fiscale" n’est pas déçu du sort réservé aux travaux préparatoires ? "Je suis très naïf. J’ai toujours été très naïf. Au début des travaux, j’étais plein d’espoir. Le lendemain de la présentation, j’étais un peu déçu, mais j’ai repris mes esprits pour continuer le travail. J’étais très content de l’épure présentée par le ministre (en juillet 2022, NdlR), à part quelques détails, car il y avait une vision globale. J’ai lu la première phase de la vaste réforme. Je me suis dit que ce n’était pas peut-être pas du meilleur cru, mais il y a quand même un certain équilibre dans ce document. Maintenant, on risque effectivement de perdre cet équilibre lorsque les négociations au sein de la Vivaldi seront terminées", conclut Mark Delanote.

Ce samedi, La Libre publie son traditionnel guide fiscal. Vous y retrouverez des trucs et astuces pour payer le juste impôt. Un gros volet sera également consacré à la première phase de la réforme fiscale, déposée par le ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V) en mars 2023. Exemples à l’appui, par statut, les experts sollicités pour l’élaboration du guide fiscal montrent qu’il y aura des gagnants, mais aussi beaucoup de perdants si le projet en discussion devait être entériné.