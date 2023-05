Bien que l'inflation ait légèrement diminué ces derniers mois, le coût de la vie reste nettement plus élevé qu'il y a un an. En particulier, le prix des denrées alimentaires a augmenté ces derniers mois.

Selon l'enquête, réalisée au mois d'avril auprès d'un millier de personnes, un quart des Belges achètent moins de fruits et légumes frais depuis la hausse de l'inflation, afin de respecter leurs budgets. La grande majorité s'inquiète également de l'augmentation du prix des fruits et légumes frais.

L'étude révèle également que le Belge scrute les promotions. Plus de la moitié des personnes interrogées n'achètent certains types de fruits et légumes qu'en promotion. Aldi le constate également. "Actuellement, l'achat de produits frais tels que les fruits et légumes est fortement influencé par les promotions", indique la chaîne de supermarchés.

En outre, de plus en plus de personnes optent pour des fruits et légumes individuels, des produits saisonniers et des articles moins chers. Ainsi, 10% du panel interrogé déclare acheter plus souvent des fruits moins chers comme les pommes, les poires et les bananes.